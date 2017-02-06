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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 чер, 2018 23:14
Первый написав: ребе Нок написав:
Хенесi Хаус 48 300 / 70 квадратов = 690 $ метр
Раз пошла такая пьянка, то лучше по 400 совские пруди
Чем лучше? Ценой или еще чтото?
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Вів 26 чер, 2018 23:22
ребе Нок написав: Первый написав: ребе Нок написав:
Хенесi Хаус 48 300 / 70 квадратов = 690 $ метр
Раз пошла такая пьянка, то лучше по 400 совские пруди
Чем лучше? Ценой или еще чтото?
Так Ввс цікавить лише ціна:-)
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Вів 26 чер, 2018 23:34
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 26 чер, 2018 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 26 чер, 2018 23:36
Первый та просто както подозрительно 400$ за метр, получается обвалили обвалистов
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Вів 26 чер, 2018 23:51
ребе Нок написав:Первый
та просто както подозрительно 400$ за метр, получается обвалили обвалистов
Так там и смывать нечем и копрос уйдёт разве что у бомбосховыще.
Ну и +тариф за электрику немного не тот, что надо. И отопления нема.Но жить то можно(в спальном мешке с банкой тушняка)!!!
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барабашов
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Додано: Сер 27 чер, 2018 00:11
барабашов написав: ребе Нок написав:Первый
та просто както подозрительно 400$ за метр, получается обвалили обвалистов
Так там и смывать нечем и копрос уйдёт разве что у бомбосховыще.
Ну и +тариф за электрику немного не тот, что надо. И отопления нема.Но жить то можно(в спальном мешке с банкой тушняка)!!!
А все туплю, этож проблемная стройка, неожидал что первый наебывать может.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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