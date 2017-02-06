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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1444144514461447

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 939
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:08

Какую новостройку под аренду сейчас само выгодно покупать с учетом стоимости, локации, инфраструктуры и предполагаемой цены аренды?
l66
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

l66 написав:Какую новостройку под аренду сейчас само выгодно покупать с учетом стоимости, локации, инфраструктуры и предполагаемой цены аренды?


это тема целой ветки)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:54

kingkongovets
Возможно, кто-то в последнее время анализировал предложения застройщиков)
l66
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:04

  l66 написав:Какую новостройку под аренду сейчас само выгодно покупать с учетом стоимости, локации, инфраструктуры и предполагаемой цены аренды?

любую в 2015 году, шас окно возможностей захлопнулося, ждуни ждуть дна...
надо смотреть втаричку...
Востаннє редагувалось flyman в Сер 27 чер, 2018 10:05, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:04

  l66 написав:kingkongovets
Возможно, кто-то в последнее время анализировал предложения застройщиков)

Нечего брать, всё дорого. Берите готовую и сдавайте
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:15

  hume написав:
  l66 написав:kingkongovets
Возможно, кто-то в последнее время анализировал предложения застройщиков)

Нечего брать, всё дорого. Берите готовую и сдавайте

Спасибо.
Хотела поменять старый жилой фонд на новостройку.
Значит, смысла нет)
l66
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:24

  l66 написав:
  hume написав:
  l66 написав:kingkongovets
Возможно, кто-то в последнее время анализировал предложения застройщиков)

Нечего брать, всё дорого. Берите готовую и сдавайте

Спасибо.
Хотела поменять старый жилой фонд на новостройку.
Значит, смысла нет)

Поменяйте на готовую
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:36

  hume написав:
  l66 написав:kingkongovets
Возможно, кто-то в последнее время анализировал предложения застройщиков)

Нечего брать, всё дорого. Берите готовую и сдавайте

А как же Оранж и Эврика? Кстати, там на ФБ Патриотику 2К по штуцеру за метр толкают. Во народ наглый.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:40

  flyman написав:
  l66 написав:Какую новостройку под аренду сейчас само выгодно покупать с учетом стоимости, локации, инфраструктуры и предполагаемой цены аренды?

любую в 2015 году, шас окно возможностей захлопнулося, ждуни ждуть дна...
надо смотреть втаричку...

Ничего не захлопнулось, вопрос только в деньгах - высокий порог входа на нормальные объекты и в сдаче если это объект еще строящийся.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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