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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 чер, 2018 09:08
Какую новостройку под аренду сейчас само выгодно покупать с учетом стоимости, локации, инфраструктуры и предполагаемой цены аренды?
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l66
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:32
l66 написав:Какую новостройку под аренду сейчас само выгодно покупать с учетом стоимости, локации, инфраструктуры и предполагаемой цены аренды?
это тема целой ветки)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:54
kingkongovets
Возможно, кто-то в последнее время анализировал предложения застройщиков)
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l66
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:04
l66 написав:
Какую новостройку под аренду сейчас само выгодно покупать с учетом стоимости, локации, инфраструктуры и предполагаемой цены аренды?
любую в 2015 году, шас окно возможностей захлопнулося, ждуни ждуть дна...
надо смотреть втаричку...
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 27 чер, 2018 10:05, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:04
l66 написав:kingkongovets
Возможно, кто-то в последнее время анализировал предложения застройщиков)
Нечего брать, всё дорого. Берите готовую и сдавайте
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hume
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:15
hume написав: l66 написав:kingkongovets
Возможно, кто-то в последнее время анализировал предложения застройщиков)
Нечего брать, всё дорого. Берите готовую и сдавайте
Спасибо.
Хотела поменять старый жилой фонд на новостройку.
Значит, смысла нет)
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l66
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:24
l66 написав: hume написав: l66 написав:kingkongovets
Возможно, кто-то в последнее время анализировал предложения застройщиков)
Нечего брать, всё дорого. Берите готовую и сдавайте
Спасибо.
Хотела поменять старый жилой фонд на новостройку.
Значит, смысла нет)
Поменяйте на готовую
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Kostia
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:36
hume написав: l66 написав:kingkongovets
Возможно, кто-то в последнее время анализировал предложения застройщиков)
Нечего брать, всё дорого. Берите готовую и сдавайте
А как же Оранж и Эврика? Кстати, там на ФБ Патриотику 2К по штуцеру за метр толкают. Во народ наглый.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:40
flyman написав: l66 написав:
Какую новостройку под аренду сейчас само выгодно покупать с учетом стоимости, локации, инфраструктуры и предполагаемой цены аренды?
любую в 2015 году, шас окно возможностей захлопнулося, ждуни ждуть дна...
надо смотреть втаричку...
Ничего не захлопнулось, вопрос только в деньгах - высокий порог входа на нормальные объекты и в сдаче если это объект еще строящийся.
ДС мне друг, но истина дороже
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