Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:14
Если заработает, то это может быть удар по бизнесу сдачи в аренду в эконом сегменте. Но, думаю, реальные объемы будут микроскопическими.
airmax78
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:19
Долярчик Интересно, из каких источников ДІУ будет это финансировать?
l66
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:22
l66 написав: Долярчик
Интересно, из каких источников ДІУ будет это финансировать?
.... пожевемо-побачимо
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Долярчик
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:28
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:50
kingkongovets написав:
http://muhin-vladimir.blogspot.com/
Ну прекрасно. Смотрится очень гармонично с существующей застройкой фасада Леси. Правда Джек там по-прежнему как не пришей кобыле хвост.
airmax78
Повідомлень: 24868
З нами з: 25.10.12
Подякував: 662 раз.
Подякували: 2830 раз.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:51
kingkongovets написав:
ЖК «Jazz-Tower” (проект)
Поверхів: 28-34
Девелопер: [url="http://taryangroup.com/ru/glavnaya-2/#projects"]Taryan Group[/url]
Клас: бізнес
Площа: 80580 м2
[url="https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/1400/ee2bd467062269.5b2c1e7d636d5.jpg"]
[/url]
[url="https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/1400/5dd3ba67062269.5b2c1e7d5ecef.jpg"]
[/url]
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[/url]
[url="https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/fs/999ead67062269.5b2c1e7d5fa13.jpg"]
[/url]
[url="https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/fs/b5be7b67062269.5b2c1e7d5f427.jpg"]
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http://muhin-vladimir.blogspot.com/
васхітітєльно!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:54
flyman очередная общага для малоимущих
plugatyrev
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:57
flyman Пэрэползэш с бобмосховыща хоча б на тридцятий поверх цiй красунi? Однухи метров в 30, как кавалирки пшекивськи, стопудов будут.
барабашов
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