Додано: Сер 27 чер, 2018 11:28



Поверхів: 28-34

Девелопер: [url="http://taryangroup.com/ru/glavnaya-2/#projects"]Taryan Group[/url]

Клас: бізнес

Площа: 80580 м2



[url="https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/1400/ee2bd467062269.5b2c1e7d636d5.jpg"] [/url]



[url="https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/1400/5dd3ba67062269.5b2c1e7d5ecef.jpg"] [/url]







[url="https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/1400/c37fc667062269.5b2c1e7d5ffbe.jpg"] [/url]























[url="https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/fs/999ead67062269.5b2c1e7d5fa13.jpg"] [/url]



[url="https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/fs/b5be7b67062269.5b2c1e7d5f427.jpg"] [/url]

