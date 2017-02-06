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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1446144714481449>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 939
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:14

  Долярчик написав:Кредит за ціною оренди: в Україні у 2018-му обіцяють іпотечну революцію
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... utsiyu.htm

Если заработает, то это может быть удар по бизнесу сдачи в аренду в эконом сегменте. Но, думаю, реальные объемы будут микроскопическими.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:19

Долярчик
Интересно, из каких источников ДІУ будет это финансировать?
l66
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:22

  l66 написав:Долярчик
Интересно, из каких источников ДІУ будет это финансировать?

.... пожевемо-побачимо :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:28

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЖК «Jazz-Tower” (проект)
Поверхів: 28-34
Девелопер: [url="http://taryangroup.com/ru/glavnaya-2/#projects"]Taryan Group[/url]
Клас: бізнес
Площа: 80580 м2

[url="https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/1400/ee2bd467062269.5b2c1e7d636d5.jpg"]Зображення[/url]

[url="https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/1400/5dd3ba67062269.5b2c1e7d5ecef.jpg"]Зображення[/url]

Зображення

[url="https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/1400/c37fc667062269.5b2c1e7d5ffbe.jpg"]Зображення[/url]

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

[url="https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/fs/999ead67062269.5b2c1e7d5fa13.jpg"]Зображення[/url]

[url="https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/fs/b5be7b67062269.5b2c1e7d5f427.jpg"]Зображення[/url]
http://muhin-vladimir.blogspot.com/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:http://muhin-vladimir.blogspot.com/

Ну прекрасно. Смотрится очень гармонично с существующей застройкой фасада Леси. Правда Джек там по-прежнему как не пришей кобыле хвост.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:51

  kingkongovets написав:ЖК «Jazz-Tower” (проект)
Поверхів: 28-34
Девелопер: [url="http://taryangroup.com/ru/glavnaya-2/#projects"]Taryan Group[/url]
Клас: бізнес
Площа: 80580 м2

[url="https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/1400/ee2bd467062269.5b2c1e7d636d5.jpg"]Зображення[/url]

[url="https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/1400/5dd3ba67062269.5b2c1e7d5ecef.jpg"]Зображення[/url]

Зображення

[url="https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/1400/c37fc667062269.5b2c1e7d5ffbe.jpg"]Зображення[/url]

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

[url="https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/fs/999ead67062269.5b2c1e7d5fa13.jpg"]Зображення[/url]

[url="https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/fs/b5be7b67062269.5b2c1e7d5f427.jpg"]Зображення[/url]
http://muhin-vladimir.blogspot.com/

васхітітєльно!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:54

flyman очередная общага для малоимущих
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:57

flyman
Пэрэползэш с бобмосховыща хоча б на тридцятий поверх цiй красунi?
Однухи метров в 30, как кавалирки пшекивськи, стопудов будут.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:54

барабашов
у Дніпрі однокімнатну квартиру в новобудові можна купити за 400 тис. грн. В такому випадку щомісячний платіж (лізинг на 20 років) складе близько 5,3 тис. грн.

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/business-and-finance/kredit-za-tsinoyu-orendi-v-ukraini-v-2018-mu-obitsyayut-ipotechnu-revolyutsiyu.htm

правда?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:55

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:Кредит за ціною оренди: в Україні у 2018-му обіцяють іпотечну революцію
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... utsiyu.htm

Если заработает, то это может быть удар по бизнесу сдачи в аренду в эконом сегменте. Но, думаю, реальные объемы будут микроскопическими.

Это всё уже было, в 2012-2013 г.г.
1. Надо оправдывать своё чиновничье существование
2. Выборы на носу

Пустой звон
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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