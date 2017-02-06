Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:56
"Креативного" класса прибыло!
http://gordonua.com/news/politics/deti-novogo-glavy-doneckoy-oga-poluchili-v-podarok-kvartiru-za-43-mln-grn-smi-252961.html
"6 декабря 2017 года дети нового главы Донецкой областной госадминистрации Александра Куця стали собственниками квартиры в киевском жилом комплексе "Французский квартал", сообщило со ссылкой на открытые данные издание Bihus.info."
"В 2009–2014 годах Куць был заместителем начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области."
Эх, нету денЁг на серебряную милю....
такие люди рядом, то таможенники, то "креативщики"...
vano80
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:11
vano80 написав:
"Креативного" класса прибыло!
http://gordonua.com/news/politics/deti-novogo-glavy-doneckoy-oga-poluchili-v-podarok-kvartiru-za-43-mln-grn-smi-252961.html
"6 декабря 2017 года дети нового главы Донецкой областной госадминистрации Александра Куця стали собственниками квартиры в киевском жилом комплексе "Французский квартал", сообщило со ссылкой на открытые данные издание Bihus.info."
"В 2009–2014 годах Куць был заместителем начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области."
Эх, нету денЁг на серебряную милю....
такие люди рядом, то таможенники, то "креативщики"...
Квартирный вопрос портит украинцев. Так вот какого VIP-силовика, погубившего ФК, имел в виду Реус.
airmax78
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:16
airmax78 написав: vano80 написав:
"Креативного" класса прибыло!
http://gordonua.com/news/politics/deti-novogo-glavy-doneckoy-oga-poluchili-v-podarok-kvartiru-za-43-mln-grn-smi-252961.html
"6 декабря 2017 года дети нового главы Донецкой областной госадминистрации Александра Куця стали собственниками квартиры в киевском жилом комплексе "Французский квартал", сообщило со ссылкой на открытые данные издание Bihus.info."
"В 2009–2014 годах Куць был заместителем начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области."
Эх, нету денЁг на серебряную милю....
такие люди рядом, то таможенники, то "креативщики"...
Квартирный вопрос портит украинцев. Так вот какого VIP-силовика, погубившего ФК, имел в виду Реус.
Фк стартовал по 15600. Сейчас типа по 43 за квадрат.
Таки цена уже почти 2013 года....
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Первый
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:22
Первый написав:
Фк стартовал по 15600. Сейчас типа по 43 за квадрат.
Таки цена уже почти 2013 года....
Так и есть. Как-то дешево как для серебряной мили. Нет?
alkasander
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:36
Первый написав:
Фк стартовал по 15600. Сейчас типа по 43 за квадрат.
Таки цена уже почти 2013 года....
Таки прав оказался Смитт, когда писал в 2013м, че по 1400 Укрбуд возле НЛ можно брать, ибо нет такой Ж, которая может опустить цену ниже. И хотя Ж такая засветилась в 2015м, но не надолго.
airmax78
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:39
Правда смотрю как долго они строят Гвардейский, и желание что-то покупать у Укрбуда отпадает. Тем более по таким ценам.
airmax78
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:56
alkasander написав: Первый написав:
Фк стартовал по 15600. Сейчас типа по 43 за квадрат.
Таки цена уже почти 2013 года....
Так и есть. Как-то дешево как для серебряной мили. Нет?
2 поверх? Неліквід
Всім процвітання!
Первый
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:01
Первый написав:
Фк стартовал по 15600. Сейчас типа по 43 за квадрат.
Таки цена уже почти 2013 года....
И зачем же с такой душещипательной паузой констатировать всеобщее улучшение? ))) Чё то, Первый, в последнее время Вы как-то не радуетесь ценам, хотя они ж растут - это хорошо!!! )))
stm
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