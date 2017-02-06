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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1446144714481449

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 939
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Креативного" класса прибыло!
http://gordonua.com/news/politics/deti-novogo-glavy-doneckoy-oga-poluchili-v-podarok-kvartiru-za-43-mln-grn-smi-252961.html
"6 декабря 2017 года дети нового главы Донецкой областной госадминистрации Александра Куця стали собственниками квартиры в киевском жилом комплексе "Французский квартал", сообщило со ссылкой на открытые данные издание Bihus.info."
"В 2009–2014 годах Куць был заместителем начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области."

Эх, нету денЁг на серебряную милю.... :( такие люди рядом, то таможенники, то "креативщики"...
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:11

  vano80 написав:"Креативного" класса прибыло!
http://gordonua.com/news/politics/deti-novogo-glavy-doneckoy-oga-poluchili-v-podarok-kvartiru-za-43-mln-grn-smi-252961.html
"6 декабря 2017 года дети нового главы Донецкой областной госадминистрации Александра Куця стали собственниками квартиры в киевском жилом комплексе "Французский квартал", сообщило со ссылкой на открытые данные издание Bihus.info."
"В 2009–2014 годах Куць был заместителем начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области."

Эх, нету денЁг на серебряную милю.... :( такие люди рядом, то таможенники, то "креативщики"...

Квартирный вопрос портит украинцев. Так вот какого VIP-силовика, погубившего ФК, имел в виду Реус.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:16

  airmax78 написав:
  vano80 написав:"Креативного" класса прибыло!
http://gordonua.com/news/politics/deti-novogo-glavy-doneckoy-oga-poluchili-v-podarok-kvartiru-za-43-mln-grn-smi-252961.html
"6 декабря 2017 года дети нового главы Донецкой областной госадминистрации Александра Куця стали собственниками квартиры в киевском жилом комплексе "Французский квартал", сообщило со ссылкой на открытые данные издание Bihus.info."
"В 2009–2014 годах Куць был заместителем начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области."

Эх, нету денЁг на серебряную милю.... :( такие люди рядом, то таможенники, то "креативщики"...

Квартирный вопрос портит украинцев. Так вот какого VIP-силовика, погубившего ФК, имел в виду Реус.

Фк стартовал по 15600. Сейчас типа по 43 за квадрат.
Таки цена уже почти 2013 года....
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Фк стартовал по 15600. Сейчас типа по 43 за квадрат.
Таки цена уже почти 2013 года....


Так и есть. Как-то дешево как для серебряной мили. Нет?

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alkasander
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:36

  Первый написав:Фк стартовал по 15600. Сейчас типа по 43 за квадрат.
Таки цена уже почти 2013 года....

Таки прав оказался Смитт, когда писал в 2013м, че по 1400 Укрбуд возле НЛ можно брать, ибо нет такой Ж, которая может опустить цену ниже. И хотя Ж такая засветилась в 2015м, но не надолго.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Правда смотрю как долго они строят Гвардейский, и желание что-то покупать у Укрбуда отпадает. Тем более по таким ценам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:56

  alkasander написав:
  Первый написав:Фк стартовал по 15600. Сейчас типа по 43 за квадрат.
Таки цена уже почти 2013 года....


Так и есть. Как-то дешево как для серебряной мили. Нет?

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2 поверх? Неліквід
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Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:01

  Первый написав:Фк стартовал по 15600. Сейчас типа по 43 за квадрат.
Таки цена уже почти 2013 года....

И зачем же с такой душещипательной паузой констатировать всеобщее улучшение? ))) Чё то, Первый, в последнее время Вы как-то не радуетесь ценам, хотя они ж растут - это хорошо!!! )))
stm
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