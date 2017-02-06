как думаете, сколько может стоить кухня (мебель) под заказ 6 п.метров , фасады МДФ, Блюм, столеш.искуственный камень (без техники)?
(просчет делал в нескольких конторах, потмо выложу визуалку и цену )
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:15
как думаете, сколько может стоить кухня (мебель) под заказ 6 п.метров , фасады МДФ, Блюм, столеш.искуственный камень (без техники)?
(просчет делал в нескольких конторах, потмо выложу визуалку и цену )
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:45
Если случится чудо, хлынет дождь денег на РН, то это загонит цены на луну.
Сообщающиеся сосуды.
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:54
Зачем убирать посты про нехороших людей, засирающих простынями картинок форум, вместо того, чтобы контролировать читабельность контента?
|