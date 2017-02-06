как думаете, сколько может стоить кухня (мебель) под заказ 6 п.метров , фасады МДФ, Блюм, столеш.искуственный камень (без техники)?
(просчет делал в нескольких конторах, потмо выложу визуалку и цену )
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:15
как думаете, сколько может стоить кухня (мебель) под заказ 6 п.метров , фасады МДФ, Блюм, столеш.искуственный камень (без техники)?
(просчет делал в нескольких конторах, потмо выложу визуалку и цену )
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:45
Удаляю пост в знак протеста против модерации в случае критики ситуации с простынями картинок.
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:14
1. Лизинга не было. Тем более с готовым ремонтом.
2. Была частичная компенсация процентной ставки.
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:18
Может кому нада
Цена 150.000 Уе
Если что пишите в личку
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:57
Совет. Зробіть світлі фотки. Просто МРАК
Всім процвітання!
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