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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1447144814491450

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 939
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:15

как думаете, сколько может стоить кухня (мебель) под заказ 6 п.метров , фасады МДФ, Блюм, столеш.искуственный камень (без техники)? :)

(просчет делал в нескольких конторах, потмо выложу визуалку и цену :mrgreen: )
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:45

Удаляю пост в знак протеста против модерации в случае критики ситуации с простынями картинок.
Vlad442
 
Повідомлень: 4408
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:14

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  Долярчик написав:Кредит за ціною оренди: в Україні у 2018-му обіцяють іпотечну революцію
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... utsiyu.htm

Если заработает, то это может быть удар по бизнесу сдачи в аренду в эконом сегменте. Но, думаю, реальные объемы будут микроскопическими.

Это всё уже было, в 2012-2013 г.г.
1. Надо оправдывать своё чиновничье существование
2. Выборы на носу

Пустой звон


1. Лизинга не было. Тем более с готовым ремонтом.
2. Была частичная компенсация процентной ставки.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:18

Может кому нада

Цена 150.000 Уе http://www.realty-ukraine.net/prodazh_n ... sti31.html
Если что пишите в личку
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:57

  Den написав:Цена 150.000 Уе http://www.realty-ukraine.net/prodazh_n ... sti31.html
Если что пишите в личку

Совет. Зробіть світлі фотки. Просто МРАК
Всім процвітання!
Первый
 
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  #<1 ... 1447144814491450
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