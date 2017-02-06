как думаете, сколько может стоить кухня (мебель) под заказ 6 п.метров , фасады МДФ, Блюм, столеш.искуственный камень (без техники)?
(просчет делал в нескольких конторах, потмо выложу визуалку и цену )
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:15
как думаете, сколько может стоить кухня (мебель) под заказ 6 п.метров , фасады МДФ, Блюм, столеш.искуственный камень (без техники)?
(просчет делал в нескольких конторах, потмо выложу визуалку и цену )
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:45
Удаляю пост в знак протеста против модерации в случае критики ситуации с простынями картинок.
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:14
1. Лизинга не было. Тем более с готовым ремонтом.
2. Была частичная компенсация процентной ставки.
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:18
Может кому нада
Цена 150.000 Уе
Если что пишите в личку
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:57
Совет. Зробіть світлі фотки. Просто МРАК
Всім процвітання!
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:44
200 тыс. грн.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 27 чер, 2018 18:26, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 27 чер, 2018 18:24
да, верно, так и есть; от 160 до 240 тыщ разные конторы насчитали
вот такая кухня
Додано: Сер 27 чер, 2018 18:29
Xenon Друг заказывал в Италии. С техникой примерно такая же по размеру обошлась в 25К ойро. Техника какая-то вся топовая. Я считал и у нас тогда получалось, примерно в 2 раза дешевле с просто хорошей техникой. Кухня - это дорого. А если себя вовремя не остановить, то может быть и очень дорого.
Додано: Сер 27 чер, 2018 18:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
del
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 27 чер, 2018 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 чер, 2018 18:36
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
|