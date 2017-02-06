По объектам укрбуда легко можно заметить что у этого застройщика очень разные подрядчики или нет перекрестного финансирования. Его объекты строятся с очень разной скоростью. К примеру, фридом очень даже нормально
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Додано: Сер 27 чер, 2018 19:06
По объектам укрбуда легко можно заметить что у этого застройщика очень разные подрядчики или нет перекрестного финансирования. Его объекты строятся с очень разной скоростью. К примеру, фридом очень даже нормально
Додано: Сер 27 чер, 2018 19:10
укрбуд - это франшиза под госкрышей, давно ж уже обсудили
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 27 чер, 2018 19:18
Это понятно, я написал к тому, что под этим брендом непонятно что покупаешь, так как темпы на объектах очень разные
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:04
За 15 куе новострой однуху можно "бьіло купить" два-три года назад. А сейчас только студию по 13тьіс/метр. И то в кривьіх по доках домах. Построенньіх трошки ногами.
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:46
Навчання в 5 класі середньої школи комфорт тауна - 150 кгрн за рік....
Всім процвітання!
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