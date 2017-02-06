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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1449145014511452>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 939
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:06

  airmax78 написав:Правда смотрю как долго они строят Гвардейский, и желание что-то покупать у Укрбуда отпадает. Тем более по таким ценам.

По объектам укрбуда легко можно заметить что у этого застройщика очень разные подрядчики или нет перекрестного финансирования. Его объекты строятся с очень разной скоростью. К примеру, фридом очень даже нормально
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:10

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Правда смотрю как долго они строят Гвардейский, и желание что-то покупать у Укрбуда отпадает. Тем более по таким ценам.

По объектам укрбуда легко можно заметить что у этого застройщика очень разные подрядчики или нет перекрестного финансирования. Его объекты строятся с очень разной скоростью. К примеру, фридом очень даже нормально


укрбуд - это франшиза под госкрышей, давно ж уже обсудили
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:18

  kingkongovets написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Правда смотрю как долго они строят Гвардейский, и желание что-то покупать у Укрбуда отпадает. Тем более по таким ценам.

По объектам укрбуда легко можно заметить что у этого застройщика очень разные подрядчики или нет перекрестного финансирования. Его объекты строятся с очень разной скоростью. К примеру, фридом очень даже нормально


укрбуд - это франшиза под госкрышей, давно ж уже обсудили

Это понятно, я написал к тому, что под этим брендом непонятно что покупаешь, так как темпы на объектах очень разные
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:04

  Serg-ik написав:барабашов
у Дніпрі однокімнатну квартиру в новобудові можна купити за 400 тис. грн. В такому випадку щомісячний платіж (лізинг на 20 років) складе близько 5,3 тис. грн.

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/business-and-finance/kredit-za-tsinoyu-orendi-v-ukraini-v-2018-mu-obitsyayut-ipotechnu-revolyutsiyu.htm

правда?

За 15 куе новострой однуху можно "бьіло купить" два-три года назад. А сейчас только студию по 13тьіс/метр. И то в кривьіх по доках домах. Построенньіх трошки ногами.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:46

Навчання в 5 класі середньої школи комфорт тауна - 150 кгрн за рік....
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:09

  Первый написав:Навчання в 5 класі середньої школи комфорт тауна - 150 кгрн за рік....

Это за 10 месяцев обучения? :shock:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:39

  барабашов написав:
  Первый написав:Навчання в 5 класі середньої школи комфорт тауна - 150 кгрн за рік....

Это за 10 месяцев обучения? :shock:

Ага ))
И + еще 3к в месяц питание + N к в месяц дрп платные кружки и всякие экскурсии.

Но прикол в другом, набирали 100 человек в 1 е классы, на собрание желающих родителей пришло в 2 раза больше )
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:44

  Xenon написав:
  барабашов написав:
  Первый написав:Навчання в 5 класі середньої школи комфорт тауна - 150 кгрн за рік....

Это за 10 месяцев обучения? :shock:

Ага ))
И + еще 3к в месяц питание + N к в месяц дрп платные кружки и всякие экскурсии.

Но прикол в другом, набирали 100 человек в 1 е классы, на собрание желающих родителей пришло в 2 раза больше )

Пришли зрадойопы, всепропальщики или "пораВалить"щики? :mrgreen:
Хунту за такие цены на обучение не кляли? :D
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:56

  airmax78 написав:
  Xenon написав:как думаете, сколько может стоить кухня (мебель) под заказ 6 п.метров , фасады МДФ, Блюм, столеш.искуственный камень (без техники)? :)

(просчет делал в нескольких конторах, потмо выложу визуалку и цену :mrgreen: )

200 тыс. грн.

Вы там в розовоочковом бункере реально акуели??? :shock:
Посмотрел вот на свою кухню 7п.м. с крашенными фасадами с варочной и посудомойкой Сименс, духовкой АЕГ, вытяжкой Бош и понял чё Я реальный нищеброд не из бункера...или жлоб... :shock:
...хотя Я лично блюм(развод для лохов) не приемлю...кстати себе сделал на Хефеле...мож таки не лох Я :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:36

  Прохожий написав:Посмотрел вот на свою кухню 7п.м. с крашенными фасадами с варочной и посудомойкой Сименс, духовкой АЕГ, вытяжкой Бош и понял чё Я реальный нищеброд не из бункера...или жлоб... :shock:

Первый! Самокритика это всегда положительно :mrgreen:
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