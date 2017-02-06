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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 чер, 2018 19:06
airmax78 написав:
Правда смотрю как долго они строят Гвардейский, и желание что-то покупать у Укрбуда отпадает. Тем более по таким ценам.
По объектам укрбуда легко можно заметить что у этого застройщика очень разные подрядчики или нет перекрестного финансирования. Его объекты строятся с очень разной скоростью. К примеру, фридом очень даже нормально
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Kostia
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Додано: Сер 27 чер, 2018 19:10
Kostia написав: airmax78 написав:
Правда смотрю как долго они строят Гвардейский, и желание что-то покупать у Укрбуда отпадает. Тем более по таким ценам.
По объектам укрбуда легко можно заметить что у этого застройщика очень разные подрядчики или нет перекрестного финансирования. Его объекты строятся с очень разной скоростью. К примеру, фридом очень даже нормально
укрбуд - это франшиза под госкрышей, давно ж уже обсудили
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 27 чер, 2018 19:18
kingkongovets написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Правда смотрю как долго они строят Гвардейский, и желание что-то покупать у Укрбуда отпадает. Тем более по таким ценам.
По объектам укрбуда легко можно заметить что у этого застройщика очень разные подрядчики или нет перекрестного финансирования. Его объекты строятся с очень разной скоростью. К примеру, фридом очень даже нормально
укрбуд - это франшиза под госкрышей, давно ж уже обсудили
Это понятно, я написал к тому, что под этим брендом непонятно что покупаешь, так как темпы на объектах очень разные
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Kostia
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:04
За 15 куе новострой однуху можно "бьіло купить" два-три года назад. А сейчас только студию по 13тьіс/метр. И то в кривьіх по доках домах. Построенньіх трошки ногами.
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барабашов
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:46
Навчання в 5 класі середньої школи комфорт тауна - 150 кгрн за рік....
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 27 чер, 2018 21:09
Первый написав:
Навчання в 5 класі середньої школи комфорт тауна - 150 кгрн за рік....
Это за 10 месяцев обучения?
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барабашов
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Додано: Сер 27 чер, 2018 21:39
барабашов написав: Первый написав:
Навчання в 5 класі середньої школи комфорт тауна - 150 кгрн за рік....
Это за 10 месяцев обучения?
Ага ))
И + еще 3к в месяц питание + N к в месяц дрп платные кружки и всякие экскурсии.
Но прикол в другом, набирали 100 человек в 1 е классы, на собрание желающих родителей пришло в 2 раза больше )
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Xenon
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Додано: Сер 27 чер, 2018 21:44
Xenon написав: барабашов написав: Первый написав:
Навчання в 5 класі середньої школи комфорт тауна - 150 кгрн за рік....
Это за 10 месяцев обучения?
Ага ))
И + еще 3к в месяц питание + N к в месяц дрп платные кружки и всякие экскурсии.
Но прикол в другом, набирали 100 человек в 1 е классы, на собрание желающих родителей пришло в 2 раза больше )
Пришли зрадойопы, всепропальщики или "пораВалить"щики?
Хунту за такие цены на обучение не кляли?
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барабашов
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Додано: Сер 27 чер, 2018 21:56
airmax78 написав: Xenon написав:
как думаете, сколько может стоить кухня (мебель) под заказ 6 п.метров , фасады МДФ, Блюм, столеш.искуственный камень (без техники)?
(просчет делал в нескольких конторах, потмо выложу визуалку и цену
)
200 тыс. грн.
Вы там в розовоочковом бункере реально акуели???
Посмотрел вот на свою кухню 7п.м. с крашенными фасадами с варочной и посудомойкой Сименс, духовкой АЕГ, вытяжкой Бош и понял чё Я реальный нищеброд не из бункера...или жлоб...
...хотя Я лично блюм(развод для лохов) не приемлю...кстати себе сделал на Хефеле...мож таки не лох Я
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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