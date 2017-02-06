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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1450145114521453>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:39

  l66 написав:Какую новостройку под аренду сейчас само выгодно покупать с учетом стоимости, локации, инфраструктуры и предполагаемой цены аренды?

Известно какую! Оранж сити от Геоса!
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:46

  Оранжевый-хит сезона написав:
  l66 написав:Какую новостройку под аренду сейчас само выгодно покупать с учетом стоимости, локации, инфраструктуры и предполагаемой цены аренды?

Известно какую! Оранж сити от Геоса!

Перлыну Затрещины! :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:02

  Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  l66 написав:Какую новостройку под аренду сейчас само выгодно покупать с учетом стоимости, локации, инфраструктуры и предполагаемой цены аренды?

Известно какую! Оранж сити от Геоса!

Перлыну Затрещины! :mrgreen:

Перлыну - на перепродажу хорошо. Под аренду - только Оранж.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кажись дно таки пройдено. Вангую до октября устойчивый рост. Если не до декабря.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:16

  Оранжевый-хит сезона написав:Кажись дно таки пройдено. Вангую до октября устойчивый рост. Если не до декабря.

domik.ua показывает дальнейшее снижение, где правда?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:20

  Zebra написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Кажись дно таки пройдено. Вангую до октября устойчивый рост. Если не до декабря.

domik.ua показывает дальнейшее снижение, где правда?

Домик инертный, ему ещё 2-3 недели нужно что бы развернутся.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:24

  Zebra написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Кажись дно таки пройдено. Вангую до октября устойчивый рост. Если не до декабря.

domik.ua показывает дальнейшее снижение, где правда?

Правду можно узнать только по конкретным объектам. В целом по рынку - инфа ни о чем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:26

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Кажись дно таки пройдено. Вангую до октября устойчивый рост. Если не до декабря.

domik.ua показывает дальнейшее снижение, где правда?

Правду можно узнать только по конкретным объектам. В целом по рынку - инфа ни о чем.

по Чернигову я вижу только снижение обьектов
какой то на $4000 опускают в цене
какой то на $500-1000
но ничего не дорожает

вполне годные варианты с евроремонтом в старом фонде за $12-15к (1), 20-22к (2) и 23-25к (3)
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:35

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Кажись дно таки пройдено. Вангую до октября устойчивый рост. Если не до декабря.

domik.ua показывает дальнейшее снижение, где правда?

Правду можно узнать только по конкретным объектам. В целом по рынку - инфа ни о чем.

не скажите, везде цены подтягиваются... и впереди два месяца стабильности
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Только демография нефига не радует, год к году грустно смотреть... "бабушатников" всё больше будет....
Оранжевый-хит сезона
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