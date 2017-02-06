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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:39
l66 написав:
Какую новостройку под аренду сейчас само выгодно покупать с учетом стоимости, локации, инфраструктуры и предполагаемой цены аренды?
Известно какую! Оранж сити от Геоса!
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 27 чер, 2018 23:02
Понаехал написав: Оранжевый-хит сезона написав: l66 написав:
Какую новостройку под аренду сейчас само выгодно покупать с учетом стоимости, локации, инфраструктуры и предполагаемой цены аренды?
Известно какую! Оранж сити от Геоса!
Перлыну Затрещины!
Перлыну - на перепродажу хорошо. Под аренду - только Оранж.
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airmax78
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Додано: Сер 27 чер, 2018 23:15
Кажись дно таки пройдено. Вангую до октября устойчивый рост. Если не до декабря.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 27 чер, 2018 23:16
Оранжевый-хит сезона написав:
Кажись дно таки пройдено. Вангую до октября устойчивый рост. Если не до декабря.
domik.ua показывает дальнейшее снижение, где правда?
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Zebra
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Додано: Сер 27 чер, 2018 23:20
Zebra написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Кажись дно таки пройдено. Вангую до октября устойчивый рост. Если не до декабря.
domik.ua показывает дальнейшее снижение, где правда?
Домик инертный, ему ещё 2-3 недели нужно что бы развернутся.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 27 чер, 2018 23:24
Zebra написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Кажись дно таки пройдено. Вангую до октября устойчивый рост. Если не до декабря.
domik.ua показывает дальнейшее снижение, где правда?
Правду можно узнать только по конкретным объектам. В целом по рынку - инфа ни о чем.
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airmax78
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Додано: Сер 27 чер, 2018 23:26
airmax78 написав: Zebra написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Кажись дно таки пройдено. Вангую до октября устойчивый рост. Если не до декабря.
domik.ua показывает дальнейшее снижение, где правда?
Правду можно узнать только по конкретным объектам. В целом по рынку - инфа ни о чем.
по Чернигову я вижу только снижение обьектов
какой то на $4000 опускают в цене
какой то на $500-1000
но ничего не дорожает
вполне годные варианты с евроремонтом в старом фонде за $12-15к (1), 20-22к (2) и 23-25к (3)
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Zebra
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Додано: Сер 27 чер, 2018 23:35
airmax78 написав: Zebra написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Кажись дно таки пройдено. Вангую до октября устойчивый рост. Если не до декабря.
domik.ua показывает дальнейшее снижение, где правда?
Правду можно узнать только по конкретным объектам. В целом по рынку - инфа ни о чем.
не скажите, везде цены подтягиваются... и впереди два месяца стабильности
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 27 чер, 2018 23:41
Только демография нефига не радует, год к году грустно смотреть... "бабушатников" всё больше будет....
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Оранжевый-хит сезона
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