Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 чер, 2018 23:44
"первичка" в основной массе в этом году выскочит.... но в сентябре уже покупать будет нечего... или дорого
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 28 чер, 2018 00:49
Xenon написав: airmax78 написав: Xenon написав:
как думаете, сколько может стоить кухня (мебель) под заказ 6 п.метров , фасады МДФ, Блюм, столеш.искуственный камень (без техники)?
(просчет делал в нескольких конторах, потмо выложу визуалку и цену
)
200 тыс. грн.
да, верно, так и есть; от 160 до 240 тыщ разные конторы насчитали
вот такая кухня
я думаю материала там максимум на 100к в закупке по Украине, маржа 60-140% за три дня работы...
по заработкам кухонщики обскакали на повороте барист и таксистов )))
baffet
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