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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 чер, 2018 23:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"первичка" в основной массе в этом году выскочит.... но в сентябре уже покупать будет нечего... или дорого
Додано: Чет 28 чер, 2018 00:49
я думаю материала там максимум на 100к в закупке по Украине, маржа 60-140% за три дня работы...
по заработкам кухонщики обскакали на повороте барист и таксистов )))
Додано: Чет 28 чер, 2018 07:31
Кажись дно таки пройдено. и впереди два месяца стабильности[/quote][/quote][/quote]
поржал уня жжот, пешыисчо(с)
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