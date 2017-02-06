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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1451145214531454>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"первичка" в основной массе в этом году выскочит.... но в сентябре уже покупать будет нечего... или дорого
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 00:49

  Xenon написав:
  airmax78 написав:
  Xenon написав:как думаете, сколько может стоить кухня (мебель) под заказ 6 п.метров , фасады МДФ, Блюм, столеш.искуственный камень (без техники)? :)

(просчет делал в нескольких конторах, потмо выложу визуалку и цену :mrgreen: )

200 тыс. грн.

да, верно, так и есть; от 160 до 240 тыщ разные конторы насчитали

вот такая кухня
Зображення

я думаю материала там максимум на 100к в закупке по Украине, маржа 60-140% за три дня работы...
по заработкам кухонщики обскакали на повороте барист и таксистов )))
baffet
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 07:31

Кажись дно таки пройдено. и впереди два месяца стабильности[/quote][/quote][/quote]
поржал :mrgreen: уня жжот, пешыисчо(с)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 08:11

  baffet написав:
  Xenon написав:
  airmax78 написав:200 тыс. грн.

да, верно, так и есть; от 160 до 240 тыщ разные конторы насчитали

вот такая кухня
Зображення

я думаю материала там максимум на 100к в закупке по Украине, маржа 60-140% за три дня работы...
по заработкам кухонщики обскакали на повороте барист и таксистов )))

знакомый мебельщик берёт 50% от стоимости материалов за работу, и не шикует
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 08:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Xenon написав:
  airmax78 написав:
  Xenon написав:как думаете, сколько может стоить кухня (мебель) под заказ 6 п.метров , фасады МДФ, Блюм, столеш.искуственный камень (без техники)? :)

(просчет делал в нескольких конторах, потмо выложу визуалку и цену :mrgreen: )

200 тыс. грн.

да, верно, так и есть; от 160 до 240 тыщ разные конторы насчитали

вот такая кухня
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Где взять такие стулья, с высотой сиденья 55-57см :) а то или 45-48, или 65+
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 09:18

  qwe_ua написав:вот такая кухня
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Сомнительно как для жизни. Во-первых белое будет более заметно мазаться, со временем гдето поцарапается кусочек отобьется или еще что то будет сильно выделяться и напрягать. Второе - зонирование с кухней неинтересное, опять же белый цвет причиной.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 10:00

  ребе Нок написав:Сомнительно как для жизни.


вы ж не жили с такой кухней, откуда вам знать?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 10:03

Оранжевый-хит сезона
Уже сейчас ничего нет, все цены пересмотрены с запасом, в головах продаванов и рыл дорожай на долгие годы, погнали лошадей.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 10:12

  remark написав:Оранжевый-хит сезона
Уже сейчас ничего нет, все цены пересмотрены с запасом, в головах продаванов и рыл дорожай на долгие годы, погнали лошадей.

Домик вниз. Кто и что погнал?
Теплі хрущики в зелених дворах по 50 зп. Бери не хочу.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 10:16

  Первый написав:
  remark написав:Оранжевый-хит сезона
Уже сейчас ничего нет, все цены пересмотрены с запасом, в головах продаванов и рыл дорожай на долгие годы, погнали лошадей.

Домик вниз. Кто и что погнал?
Теплі хрущики в зелених дворах по 50 зп. Бери не хочу.


Домик не показатель, мониторим предложения по объявлениям и предложения ОП застройщиков.
remark
 
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