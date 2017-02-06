Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 чер, 2018 23:44
"первичка" в основной массе в этом году выскочит.... но в сентябре уже покупать будет нечего... или дорого
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 28 чер, 2018 00:49
Xenon написав: airmax78 написав: Xenon написав:
как думаете, сколько может стоить кухня (мебель) под заказ 6 п.метров , фасады МДФ, Блюм, столеш.искуственный камень (без техники)?
(просчет делал в нескольких конторах, потмо выложу визуалку и цену
)
200 тыс. грн.
да, верно, так и есть; от 160 до 240 тыщ разные конторы насчитали
вот такая кухня
я думаю материала там максимум на 100к в закупке по Украине, маржа 60-140% за три дня работы...
по заработкам кухонщики обскакали на повороте барист и таксистов )))
baffet
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Додано: Чет 28 чер, 2018 07:31
Кажись дно таки пройдено. и впереди два месяца стабильности[/quote][/quote][/quote]
поржал
уня жжот, пешыисчо(с)
plugatyrev
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Додано: Чет 28 чер, 2018 08:11
baffet написав: Xenon написав: airmax78 написав:
200 тыс. грн.
да, верно, так и есть; от 160 до 240 тыщ разные конторы насчитали
вот такая кухня
я думаю материала там максимум на 100к в закупке по Украине, маржа 60-140% за три дня работы...
по заработкам кухонщики обскакали на повороте барист и таксистов )))
знакомый мебельщик берёт 50% от стоимости материалов за работу, и не шикует
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 28 чер, 2018 08:50
Xenon написав: airmax78 написав: Xenon написав:
как думаете, сколько может стоить кухня (мебель) под заказ 6 п.метров , фасады МДФ, Блюм, столеш.искуственный камень (без техники)?
(просчет делал в нескольких конторах, потмо выложу визуалку и цену
)
200 тыс. грн.
да, верно, так и есть; от 160 до 240 тыщ разные конторы насчитали
вот такая кухня
Где взять такие стулья, с высотой сиденья 55-57см
а то или 45-48, или 65+
qwe_ua
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Додано: Чет 28 чер, 2018 09:18
qwe_ua написав:
вот такая кухня
Сомнительно как для жизни. Во-первых белое будет более заметно мазаться, со временем гдето поцарапается кусочек отобьется или еще что то будет сильно выделяться и напрягать. Второе - зонирование с кухней неинтересное, опять же белый цвет причиной.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Додано: Чет 28 чер, 2018 10:00
ребе Нок написав:
Сомнительно как для жизни.
вы ж не жили с такой кухней, откуда вам знать?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Чет 28 чер, 2018 10:03
Оранжевый-хит сезона Уже сейчас ничего нет, все цены пересмотрены с запасом, в головах продаванов и рыл дорожай на долгие годы, погнали лошадей.
remark
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Додано: Чет 28 чер, 2018 10:12
remark написав: Оранжевый-хит сезона
Уже сейчас ничего нет, все цены пересмотрены с запасом, в головах продаванов и рыл дорожай на долгие годы, погнали лошадей.
Домик вниз. Кто и что погнал?
Теплі хрущики в зелених дворах по 50 зп. Бери не хочу.
Всім процвітання!
Первый
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Додано: Чет 28 чер, 2018 10:16
Первый написав: remark написав: Оранжевый-хит сезона
Уже сейчас ничего нет, все цены пересмотрены с запасом, в головах продаванов и рыл дорожай на долгие годы, погнали лошадей.
Домик вниз. Кто и что погнал?
Теплі хрущики в зелених дворах по 50 зп. Бери не хочу.
Домик не показатель, мониторим предложения по объявлениям и предложения ОП застройщиков.
remark
Повідомлень: 291
З нами з: 25.12.15
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Подякували: 21 раз.
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