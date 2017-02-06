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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 чер, 2018 10:40
remark написав: Первый написав: remark написав:Оранжевый-хит сезона
Уже сейчас ничего нет, все цены пересмотрены с запасом, в головах продаванов и рыл дорожай на долгие годы, погнали лошадей.
Домик вниз. Кто и что погнал?
Теплі хрущики в зелених дворах по 50 зп. Бери не хочу.
Домик не показатель, мониторим предложения по объявлениям и предложения ОП застройщиков.
На думку місцевої більшості то все не придатне для життя, отже можна не брати до уваги. Хто думає по іншому той ...
Як можна купити і жити в тетрісі, коли є прекрасна бпс на теремках 1?
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Чет 28 чер, 2018 10:47
remark написав: Первый написав: remark написав:Оранжевый-хит сезона
Уже сейчас ничего нет, все цены пересмотрены с запасом, в головах продаванов и рыл дорожай на долгие годы, погнали лошадей.
Домик вниз. Кто и что погнал?
Теплі хрущики в зелених дворах по 50 зп. Бери не хочу.
Домик не показатель, мониторим предложения по объявлениям и предложения ОП застройщиков.
не обращайте внимания, Первый считает что он такой же юморист как и Макс.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 28 чер, 2018 10:48
Первый написав: remark написав: Первый написав:
Домик вниз. Кто и что погнал?
Теплі хрущики в зелених дворах по 50 зп. Бери не хочу.
Домик не показатель, мониторим предложения по объявлениям и предложения ОП застройщиков.
На думку місцевої більшості то все не придатне для життя, отже можна не брати до уваги. Хто думає по іншому той ...
Як можна купити і жити в тетрісі, коли є прекрасна бпс на теремках 1?
На Теремках 1 нет ни одного БПС, там первые АППС.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 28 чер, 2018 11:46
airmax78 написав:
Перлыну - на перепродажу хорошо. Под аренду - только Оранж.
Точно!
Там за многие годы сформировался пул арендаторов - лысогорские цыгане.
Люди солидные, денежные, многодетные. Занимаются консалтингом по руке, сбором благотворительных средств на маркетплейсах, кредитуются у физлиц в общественном транспорте Киева.
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antey1969
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Додано: Чет 28 чер, 2018 11:52
[quote="4395997:Xenon"]как думаете, сколько может стоить кухня (мебель) под заказ 6 п.метров , фасады МДФ, Блюм, столеш.искуственный камень (без техники)?
(просчет делал в нескольких конторах, потмо выложу визуалку и цену
)[/
Обращайте внимание на материал столешницы , читайте отзывы , цена может отличаться в разы , как и удовольствие от эксплуатации
Это самое дорогое в Вашей кухне
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kash
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