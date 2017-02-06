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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 11:52

[quote="4395997:Xenon"]как думаете, сколько может стоить кухня (мебель) под заказ 6 п.метров , фасады МДФ, Блюм, столеш.искуственный камень (без техники)? :)

(просчет делал в нескольких конторах, потмо выложу визуалку и цену :mrgreen: )[/

Обращайте внимание на материал столешницы , читайте отзывы , цена может отличаться в разы , как и удовольствие от эксплуатации
Это самое дорогое в Вашей кухне
kash
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 13:07

  trololo написав:
  ребе Нок написав:Сомнительно как для жизни.


вы ж не жили с такой кухней, откуда вам знать?

вы отрицаете что на белом все плямы будут как бельмо? Вот едят люди - там капля от борща, крошки от хлеба, с салата чтото вывалилось и жирным пятном сияет. Придется сидеть и пялится на бочину пока не поедят или прерываться на уборку.
Опыт с белой мебелью был у родственника, даже не глубокая царапина собирает грязь и выделяется на белом.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 13:26

  ребе Нок написав:
  trololo написав:
  ребе Нок написав:Сомнительно как для жизни.


вы ж не жили с такой кухней, откуда вам знать?

вы отрицаете что на белом все плямы будут как бельмо? Вот едят люди - там капля от борща, крошки от хлеба, с салата чтото вывалилось и жирным пятном сияет. Придется сидеть и пялится на бочину пока не поедят или прерываться на уборку.
Опыт с белой мебелью был у родственника, даже не глубокая царапина собирает грязь и выделяется на белом.

Я отрицаю. Білий глянець - супер практично для квартири. Для хліву Хз. Але це вже минуле і застаріло:-). Білий штучний камінь - ж***. На крайній випадок - кварц.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 13:39

Первый скорее эстетично а не практично
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:19

  ребе Нок написав:Первый скорее эстетично а не практично

белый глянец хорошо, на нём не видно разводов
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:25

  Оранжевый-хит сезона написав:не обращайте внимания, Первый считает что он такой же юморист как и Макс.


Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:03

  Оранжевый-хит сезона написав:
  ребе Нок написав:Первый скорее эстетично а не практично

белый глянец хорошо, на нём не видно разводов

столешница темно синяя мраморная крошка - разводов не видно, наверно моем не так
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:28

  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не обращайте внимания, Первый считает что он такой же юморист как и Макс.


Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.

Гривну не девальвировали только из-за выборов. А с девалом и недвига подешевеет в долларовой цене.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:29

Максик это тебе :)

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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:31

  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не обращайте внимания, Первый считает что он такой же юморист как и Макс.


Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.

я в 17 году сделал 2 покупки на 95% всего кеша что у меня был, теперь пришлось машину брать в кредит :(
но доход от аренды выше ежемесячного платежа по кредиту
Оранжевый-хит сезона
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