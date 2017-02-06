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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 чер, 2018 11:52
[quote="4395997:Xenon"]как думаете, сколько может стоить кухня (мебель) под заказ 6 п.метров , фасады МДФ, Блюм, столеш.искуственный камень (без техники)?
(просчет делал в нескольких конторах, потмо выложу визуалку и цену
)[/
Обращайте внимание на материал столешницы , читайте отзывы , цена может отличаться в разы , как и удовольствие от эксплуатации
Это самое дорогое в Вашей кухне
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kash
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Додано: Чет 28 чер, 2018 13:07
trololo написав: ребе Нок написав:
Сомнительно как для жизни.
вы ж не жили с такой кухней, откуда вам знать?
вы отрицаете что на белом все плямы будут как бельмо? Вот едят люди - там капля от борща, крошки от хлеба, с салата чтото вывалилось и жирным пятном сияет. Придется сидеть и пялится на бочину пока не поедят или прерываться на уборку.
Опыт с белой мебелью был у родственника, даже не глубокая царапина собирает грязь и выделяется на белом.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Чет 28 чер, 2018 13:26
ребе Нок написав: trololo написав: ребе Нок написав:
Сомнительно как для жизни.
вы ж не жили с такой кухней, откуда вам знать?
вы отрицаете что на белом все плямы будут как бельмо? Вот едят люди - там капля от борща, крошки от хлеба, с салата чтото вывалилось и жирным пятном сияет. Придется сидеть и пялится на бочину пока не поедят или прерываться на уборку.
Опыт с белой мебелью был у родственника, даже не глубокая царапина собирает грязь и выделяется на белом.
Я отрицаю. Білий глянець - супер практично для квартири. Для хліву Хз. Але це вже минуле і застаріло:-). Білий штучний камінь - ж***. На крайній випадок - кварц.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Чет 28 чер, 2018 13:39
Первый скорее эстетично а не практично
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Чет 28 чер, 2018 14:19
ребе Нок написав:Первый
скорее эстетично а не практично
белый глянец хорошо, на нём не видно разводов
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 28 чер, 2018 14:25
Оранжевый-хит сезона написав:
не обращайте внимания, Первый считает что он такой же юморист как и Макс.
Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.
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remark
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Додано: Чет 28 чер, 2018 15:03
Оранжевый-хит сезона написав: ребе Нок написав:Первый
скорее эстетично а не практично
белый глянец хорошо, на нём не видно разводов
столешница темно синяя мраморная крошка - разводов не видно, наверно моем не так
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Чет 28 чер, 2018 15:28
remark написав: Оранжевый-хит сезона написав:
не обращайте внимания, Первый считает что он такой же юморист как и Макс.
Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.
Гривну не девальвировали только из-за выборов. А с девалом и недвига подешевеет в долларовой цене.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Чет 28 чер, 2018 15:29
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 28 чер, 2018 15:31
remark написав: Оранжевый-хит сезона написав:
не обращайте внимания, Первый считает что он такой же юморист как и Макс.
Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.
я в 17 году сделал 2 покупки на 95% всего кеша что у меня был, теперь пришлось машину брать в кредит
но доход от аренды выше ежемесячного платежа по кредиту
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Оранжевый-хит сезона
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