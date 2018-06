Додано: Чет 28 чер, 2018 15:42

ребе Нок написав: Гривну не девальвировали только из-за выборов. А с девалом и недвига подешевеет в долларовой цене. Гривну не девальвировали только из-за выборов. А с девалом и недвига подешевеет в долларовой цене.



главное - верить!



https://www.youtube.com/watch?v=3TsX3-3Wi5w главное - верить!

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.