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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:34

  Оранжевый-хит сезона написав:
  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не обращайте внимания, Первый считает что он такой же юморист как и Макс.


Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.

я в 17 году сделал 2 покупки на 95% всего кеша что у меня был, теперь пришлось машину брать в кредит :(
но доход от аренды выше ежемесячного платежа по кредиту

Успех-это успеть, вы все сделали правильно, респект.
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:42

  ребе Нок написав:Гривну не девальвировали только из-за выборов. А с девалом и недвига подешевеет в долларовой цене.


главное - верить!

https://www.youtube.com/watch?v=3TsX3-3Wi5w
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:45

  Оранжевый-хит сезона написав:Зображення

ОГО!
А оранж то оказывается уже заселяется понемногу
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 17:53

  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не обращайте внимания, Первый считает что он такой же юморист как и Макс.


Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.

Так что, уже только вверх цены до уровня Мюнхенских? :mrgreen:
Бомбер показывает падение последние годы. Что Вы там видите и курите я не понимаю.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 18:28

Здорово многопенисным мародерам !

Что тут у вас новенького ?
Макс купил квартиру ?
Флай карпов в подвал запустил ?

А что за бодягу домик на графике показывает ?
Помню Чай в прошлом году смотрел на тот график и причитал "как растет, как растет -надо срочно брать".
Интересно что он сейчас говорит.
И как их тех рисовальщиков графиков только земля носит ?
es77
 
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