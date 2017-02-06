Додано: Чет 28 чер, 2018 18:58

es77 написав: Здорово многопенисным мародерам !



Что тут у вас новенького ?

Макс купил квартиру ?

Флай карпов в подвал запустил ?



А что за бодягу домик на графике показывает ?

Помню Чай в прошлом году смотрел на тот график и причитал "как растет, как растет -надо срочно брать".

Интересно что он сейчас говорит.

И как их тех рисовальщиков графиков только земля носит ? Здорово многопенисным мародерам !Что тут у вас новенького ?Макс купил квартиру ?Флай карпов в подвал запустил ?А что за бодягу домик на графике показывает ?Помню Чай в прошлом году смотрел на тот график и причитал "как растет, как растет -надо срочно брать".Интересно что он сейчас говорит.И как их тех рисовальщиков графиков только земля носит ?

Нормалек все.Макс квартиру купил, продал и еще раз купил, но уже дороже.Рыбальский больше не в тренде, если что...Флай решил с карасями завязать, он теперь на подвал Мальвин разводит. Недавно фотки ремонта постил, все по феншую и стиль подходящий - лофт в собственноручном исполнении хозяина.Домик решил прекратить мутки с загоном и стал копировать график Бараки за прошлый год, но Барака, чтобы сбить его с толка, стал рисовать рост. Домик в тихом офигении и не знает, как теперь быть.Вот так вкратце мы и живем