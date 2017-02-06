Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:не обращайте внимания, Первый считает что он такой же юморист как и Макс.
Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.
я в 17 году сделал 2 покупки на 95% всего кеша что у меня был, теперь пришлось машину брать в кредит но доход от аренды выше ежемесячного платежа по кредиту
Успех-это успеть, вы все сделали правильно, респект.
Оранжевый-хит сезона написав:не обращайте внимания, Первый считает что он такой же юморист как и Макс.
Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.
Так что, уже только вверх цены до уровня Мюнхенских? Бомбер показывает падение последние годы. Что Вы там видите и курите я не понимаю.
Что тут у вас новенького ? Макс купил квартиру ? Флай карпов в подвал запустил ?
А что за бодягу домик на графике показывает ? Помню Чай в прошлом году смотрел на тот график и причитал "как растет, как растет -надо срочно брать". Интересно что он сейчас говорит. И как их тех рисовальщиков графиков только земля носит ?
Что тут у вас новенького ? Макс купил квартиру ? Флай карпов в подвал запустил ?
А что за бодягу домик на графике показывает ? Помню Чай в прошлом году смотрел на тот график и причитал "как растет, как растет -надо срочно брать". Интересно что он сейчас говорит. И как их тех рисовальщиков графиков только земля носит ?
Нормалек все. Макс квартиру купил, продал и еще раз купил, но уже дороже. Рыбальский больше не в тренде, если что... Флай решил с карасями завязать, он теперь на подвал Мальвин разводит. Недавно фотки ремонта постил, все по феншую и стиль подходящий - лофт в собственноручном исполнении хозяина. Домик решил прекратить мутки с загоном и стал копировать график Бараки за прошлый год, но Барака, чтобы сбить его с толка, стал рисовать рост. Домик в тихом офигении и не знает, как теперь быть. Вот так вкратце мы и живем
Оранжевый-хит сезона написав:не обращайте внимания, Первый считает что он такой же юморист как и Макс.
Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.
Так что, уже только вверх цены до уровня Мюнхенских? Бомбер показывает падение последние годы. Что Вы там видите и курите я не понимаю.
ХЗ кто что курит из биг4 если не может найти работу в Киеве на 15кгрн ...мож длинный нос помеха... или не курит но пьет тормозную жидкость и поэтому уже плохо видит...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:ИМХО окурок залетающий на открытый балкон - это реалии совкошлака. Мне сложно представить жильца того же ЦП, швыряющего окурок со своего балкона. Это явление еще более редкое, чем "ВИП-силовик беспредельщик". Но приводится в качестве аргумента абсолютно всеми сторонниками остекления всего, что можно остеклить (и что нельзя).
Ну-ну, в нашем доме дважды пожар был из-за этого. Видимо, в наш в новострой переехали жители совкошлака и пуляли бычки по привычке.