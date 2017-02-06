главное - верить!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 чер, 2018 15:42
главное - верить!
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 28 чер, 2018 17:53
Так что, уже только вверх цены до уровня Мюнхенских?
Бомбер показывает падение последние годы. Что Вы там видите и курите я не понимаю.
Додано: Чет 28 чер, 2018 18:58
Нормалек все.
Макс квартиру купил, продал и еще раз купил, но уже дороже.
Рыбальский больше не в тренде, если что...
Флай решил с карасями завязать, он теперь на подвал Мальвин разводит. Недавно фотки ремонта постил, все по феншую и стиль подходящий - лофт в собственноручном исполнении хозяина.
Домик решил прекратить мутки с загоном и стал копировать график Бараки за прошлый год, но Барака, чтобы сбить его с толка, стал рисовать рост. Домик в тихом офигении и не знает, как теперь быть.
Вот так вкратце мы и живем
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
любителям индексов прежде всего стоит поинтереоваться, сколько %% в нем шлака. как бе новостройки и шлачек уже давно вместе не ходят. а в индексе жить не получится, если че
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 28 чер, 2018 21:39
Ну-ну, в нашем доме дважды пожар был из-за этого. Видимо, в наш в новострой переехали жители совкошлака и пуляли бычки по привычке.
Додано: Чет 28 чер, 2018 22:00
Ага.
Бетонный БПС поджечь не так-то просто.
А если тушить бычки о пенопластовую стену Овносторя получить веселуху можно гораздо быстрее.
Только теплые ламповые хрущи спасут трудящих !
Додано: Чет 28 чер, 2018 22:27
Успех-это успеть, вы все сделали правильно, респект.[/quote]
Спасибки!
Додано: Чет 28 чер, 2018 22:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Опять буду сидеть до 3-х ночи халтурку клепать... Как раз на 1м квадратній в Оранж сити
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Чет 28 чер, 2018 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 чер, 2018 22:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А друзья в фейсбуках жалуются, у одного две брони в Одессе снесли в последний момент. Второй в Борисполе в аєропорту не может паркануть машину всё занято а ему улетать. Криза минула
Додано: Чет 28 чер, 2018 22:52
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