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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1453145414551456>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:42

  ребе Нок написав:Гривну не девальвировали только из-за выборов. А с девалом и недвига подешевеет в долларовой цене.


главное - верить!

https://www.youtube.com/watch?v=3TsX3-3Wi5w
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 17:53

  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не обращайте внимания, Первый считает что он такой же юморист как и Макс.


Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.

Так что, уже только вверх цены до уровня Мюнхенских? :mrgreen:
Бомбер показывает падение последние годы. Что Вы там видите и курите я не понимаю.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 18:58

  es77 написав:Здорово многопенисным мародерам !

Что тут у вас новенького ?
Макс купил квартиру ?
Флай карпов в подвал запустил ?

А что за бодягу домик на графике показывает ?
Помню Чай в прошлом году смотрел на тот график и причитал "как растет, как растет -надо срочно брать".
Интересно что он сейчас говорит.
И как их тех рисовальщиков графиков только земля носит ?

Нормалек все.
Макс квартиру купил, продал и еще раз купил, но уже дороже.
Рыбальский больше не в тренде, если что...
Флай решил с карасями завязать, он теперь на подвал Мальвин разводит. Недавно фотки ремонта постил, все по феншую и стиль подходящий - лофт в собственноручном исполнении хозяина.
Домик решил прекратить мутки с загоном и стал копировать график Бараки за прошлый год, но Барака, чтобы сбить его с толка, стал рисовать рост. Домик в тихом офигении и не знает, как теперь быть.
Вот так вкратце мы и живем :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

любителям индексов прежде всего стоит поинтереоваться, сколько %% в нем шлака. как бе новостройки и шлачек уже давно вместе не ходят. а в индексе жить не получится, если че
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:39

  airmax78 написав:ИМХО окурок залетающий на открытый балкон - это реалии совкошлака. Мне сложно представить жильца того же ЦП, швыряющего окурок со своего балкона. Это явление еще более редкое, чем "ВИП-силовик беспредельщик". Но приводится в качестве аргумента абсолютно всеми сторонниками остекления всего, что можно остеклить (и что нельзя).

Ну-ну, в нашем доме дважды пожар был из-за этого. Видимо, в наш в новострой переехали жители совкошлака и пуляли бычки по привычке.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 22:00

  Natt написав:Ну-ну, в нашем доме дважды пожар был из-за этого. Видимо, в наш в новострой переехали жители совкошлака и пуляли бычки по привычке.

Ага.
Бетонный БПС поджечь не так-то просто.
А если тушить бычки о пенопластовую стену Овносторя получить веселуху можно гораздо быстрее.
Только теплые ламповые хрущи спасут трудящих !
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 22:27

  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.

я в 17 году сделал 2 покупки на 95% всего кеша что у меня был, теперь пришлось машину брать в кредит :(
но доход от аренды выше ежемесячного платежа по кредиту

Успех-это успеть, вы все сделали правильно, респект.[/quote]
Спасибки!
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Опять буду сидеть до 3-х ночи халтурку клепать... Как раз на 1м квадратній в Оранж сити
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Чет 28 чер, 2018 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 22:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А друзья в фейсбуках жалуются, у одного две брони в Одессе снесли в последний момент. Второй в Борисполе в аєропорту не может паркануть машину всё занято а ему улетать. Криза минула :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 22:52

  Оранжевый-хит сезона написав:А друзья в фейсбуках жалуются, у одного две брони в Одессе снесли в последний момент. Второй в Борисполе в аєропорту не может паркануть машину всё занято а ему улетать. Криза минула :)

Маленькая парковка означает крутой рост ВВП в стране?
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