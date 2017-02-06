половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад
и мне в том числе
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Додано: Чет 28 чер, 2018 23:39
половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад
и мне в том числе
Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:20
Так, а где рост Благосостояния?
Если все проедают нажитое??
Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:55
Так, а где рост Благосостояния?
Если все проедают нажитое??[/quote]
я бы не сказал что проедают, скорее адаптировались уже и начали тратить деньги... для экономики это плюс
Додано: П'ят 29 чер, 2018 01:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вообще стройки по сравнению с прошлым летом заметно ускорились.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 01:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Радуют вообще 2 вещи: соцопросы которые не оставляют шансов действующему Президенту и курс биткойна
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