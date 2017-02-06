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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 чер, 2018 23:39
BIGor написав: Оранжевый-хит сезона написав:
А друзья в фейсбуках жалуются, у одного две брони в Одессе снесли в последний момент. Второй в Борисполе в аєропорту не может паркануть машину всё занято а ему улетать. Криза минула
Маленькая парковка означает крутой рост ВВП в стране?
половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад
и мне в том числе
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:20
Оранжевый-хит сезона написав: BIGor написав: Оранжевый-хит сезона написав:
А друзья в фейсбуках жалуются, у одного две брони в Одессе снесли в последний момент. Второй в Борисполе в аєропорту не может паркануть машину всё занято а ему улетать. Криза минула
Маленькая парковка означает крутой рост ВВП в стране?
половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад
и мне в том числе
Так, а где рост Благосостояния?
Если все проедают нажитое??
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rusramzik
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:55
rusramzik написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Маленькая парковка означает крутой рост ВВП в стране?
половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад
и мне в том числе
Так, а где рост Благосостояния?
Если все проедают нажитое??[/quote]
я бы не сказал что проедают, скорее адаптировались уже и начали тратить деньги... для экономики это плюс
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 01:18
Вообще стройки по сравнению с прошлым летом заметно ускорились.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 01:22
Радуют вообще 2 вещи: соцопросы которые не оставляют шансов действующему Президенту и курс биткойна
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