Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:А друзья в фейсбуках жалуются, у одного две брони в Одессе снесли в последний момент. Второй в Борисполе в аєропорту не может паркануть машину всё занято а ему улетать. Криза минула
Маленькая парковка означает крутой рост ВВП в стране?
половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад и мне в том числе
Оранжевый-хит сезона написав:А друзья в фейсбуках жалуются, у одного две брони в Одессе снесли в последний момент. Второй в Борисполе в аєропорту не может паркануть машину всё занято а ему улетать. Криза минула
Маленькая парковка означает крутой рост ВВП в стране?
половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад и мне в том числе
Так, а где рост Благосостояния? Если все проедают нажитое??
Оранжевый-хит сезона написав:Маленькая парковка означает крутой рост ВВП в стране?
половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад и мне в том числе
Так, а где рост Благосостояния? Если все проедают нажитое??[/quote] я бы не сказал что проедают, скорее адаптировались уже и начали тратить деньги... для экономики это плюс
Оранжевый-хит сезона написав:А друзья в фейсбуках жалуются, у одного две брони в Одессе снесли в последний момент. Второй в Борисполе в аєропорту не может паркануть машину всё занято а ему улетать. Криза минула
Маленькая парковка означает крутой рост ВВП в стране?
половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад и мне в том числе
Купили евроблях по 2 тыс. уе? Посмотрите статистику по продажам новых авто в Украине.
Вчера удалось сфоткать Трибеку: запарковался во второй полосе напротив Гулливера. Наискосок. Оставил для проезда честных 0.75 полосы. Аварийную ситуацию не создавал - включил аварийку. Просто было удобно там остановиться.