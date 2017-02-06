половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад
и мне в том числе
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 чер, 2018 23:39
половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад
и мне в том числе
Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:20
Так, а где рост Благосостояния?
Если все проедают нажитое??
Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:55
Так, а где рост Благосостояния?
Если все проедают нажитое??[/quote]
я бы не сказал что проедают, скорее адаптировались уже и начали тратить деньги... для экономики это плюс
Додано: П'ят 29 чер, 2018 01:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вообще стройки по сравнению с прошлым летом заметно ускорились.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 01:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Радуют вообще 2 вещи: соцопросы которые не оставляют шансов действующему Президенту и курс биткойна
Додано: П'ят 29 чер, 2018 03:26
Купили евроблях по 2 тыс. уе? Посмотрите статистику по продажам новых авто в Украине.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 04:41
Додано: П'ят 29 чер, 2018 06:50
Авжеж
Величезна кількість новобудов стоїть мертвими недобудами. В кращому випадку - імітується робота на них! В провінції ціни втлринки падають з катастрофічною швидкістю. Так що привіт фейслесарям!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: П'ят 29 чер, 2018 06:57
убогий трололо ніколи не вчив статистику і уявлення не має про коефіцієнт кореляції, який для цін первинки і вторинки складає
0,7-0,8. Недолугий, він навіть не знає, що "дорожай" первинки закінчився ще 4 роки назад, і в масі своїй вона дешевшає або ж забудова зупиняється
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:08
"Одна из главных проблем Украины - низкая конкурентоспособность ее граждан.
Мир становится глобальным, технологии становятся цифровыми и легко переносятся с одного места на другое. Рынки становятся ближе, границы прозрачней, стандарты универсальней, а люди - мобильней.
Спросите любого, кто ноет про низкую зарплату, кем он сможет работать в США, если он завтра там проснется? Насколько он конкурентноспособен?
Профессии умирают. Ты или креативный дорогой профессионал, которого нельзя заменить роботом или искусственным интеллектом или ты настолько дешёвый, что заменять тебя роботом слишком невыгодно.
Люди, привыкшие быть неконкурентыми, страдающие от того, что перешли в разряд ненужных людей, могут хоть до усрачки голосовать за зеленских или юлек, но это не изменит ничего. Продлит агонию на кредитах, которые лягут на плечи их же детей.
Наши партии соревнуются только в одном - кто больше залезет в карман нашим детям и внукам.
Единственный способ получить достойную жизнь - учиться и развиваться, уметь работать в команде и хотеть быть во всем первыми и делать самые крутые вещи в мире.
Это тяжёлый умственный труд. Учиться работая. Работать учась.
Все остальное - обман"
Филипп Духлий
зы: я когда то написал, шо для того чтобы жить лучше нужно лучше работать, а если лучше работать не получается - приходится работать больше, это вызвало шквал возмущения и непонимания, духлий говорит то же самое, просто более развернуто
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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