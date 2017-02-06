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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 чер, 2018 23:39
BIGor написав: Оранжевый-хит сезона написав:
А друзья в фейсбуках жалуются, у одного две брони в Одессе снесли в последний момент. Второй в Борисполе в аєропорту не может паркануть машину всё занято а ему улетать. Криза минула
Маленькая парковка означает крутой рост ВВП в стране?
половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад
и мне в том числе
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:20
Оранжевый-хит сезона написав: BIGor написав: Оранжевый-хит сезона написав:
А друзья в фейсбуках жалуются, у одного две брони в Одессе снесли в последний момент. Второй в Борисполе в аєропорту не может паркануть машину всё занято а ему улетать. Криза минула
Маленькая парковка означает крутой рост ВВП в стране?
половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад
и мне в том числе
Так, а где рост Благосостояния?
Если все проедают нажитое??
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rusramzik
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:55
rusramzik написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Маленькая парковка означает крутой рост ВВП в стране?
половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад
и мне в том числе
Так, а где рост Благосостояния?
Если все проедают нажитое??[/quote]
я бы не сказал что проедают, скорее адаптировались уже и начали тратить деньги... для экономики это плюс
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 01:18
Вообще стройки по сравнению с прошлым летом заметно ускорились.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:08
rusramzik написав:
Так, а где рост Благосостояния?
Если все проедают нажитое??
"Одна из главных проблем Украины - низкая конкурентоспособность ее граждан.
Мир становится глобальным, технологии становятся цифровыми и легко переносятся с одного места на другое. Рынки становятся ближе, границы прозрачней, стандарты универсальней, а люди - мобильней.
Спросите любого, кто ноет про низкую зарплату, кем он сможет работать в США, если он завтра там проснется? Насколько он конкурентноспособен?
Профессии умирают. Ты или креативный дорогой профессионал, которого нельзя заменить роботом или искусственным интеллектом или ты настолько дешёвый, что заменять тебя роботом слишком невыгодно.
Люди, привыкшие быть неконкурентыми, страдающие от того, что перешли в разряд ненужных людей, могут хоть до усрачки голосовать за зеленских или юлек, но это не изменит ничего. Продлит агонию на кредитах, которые лягут на плечи их же детей.
Наши партии соревнуются только в одном - кто больше залезет в карман нашим детям и внукам.
Единственный способ получить достойную жизнь - учиться и развиваться, уметь работать в команде и хотеть быть во всем первыми и делать самые крутые вещи в мире.
Это тяжёлый умственный труд. Учиться работая. Работать учась.
Все остальное - обман"
Филипп Духлий
зы: я когда то написал, шо для того чтобы жить лучше нужно лучше работать, а если лучше работать не получается - приходится работать больше, это вызвало шквал возмущения и непонимания, духлий говорит то же самое, просто более развернуто
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:13
kingkongovets написав:
зы: я когда то написал, шо для того чтобы жить лучше нужно лучше работать, а если лучше работать не получается - приходится работать больше, это вызвало шквал возмущения и непонимания, духлий говорит то же самое, просто более развернуто
Интересно, что Вы сделали такого геройского в своем технологическом прорыве, что изменило вашу жизнь к лучшему?
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remark
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:34
trololo написав:
любителям индексов прежде всего стоит поинтереоваться, сколько %% в нем шлака. как бе новостройки и шлачек уже давно вместе не ходят. а в индексе жить не получится, если че
Так там есть и готовые квартиры в новостройках которые в местах массовых застроек эконом новостроек показывают удешевление.
Дешевеет, однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:58
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Радуют вообще 2 вещи: соцопросы которые не оставляют шансов действующему Президенту и курс биткойна
Поток сознания в конце тяжелого трудового дня. Отдохнуть вам надо, Унуноктий.
Так он и отдыхает ... после принятия некоторого количества жидкости.
Я так преполагаю (по поводу жидкости), а основанием предполагать являются те самые "потоковые" посты в одну строчку идущие подряд после 23.00 . И такие посты появляются почти ежедневно в указанное время и позже.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:59
remark написав: kingkongovets написав:
зы: я когда то написал, шо для того чтобы жить лучше нужно лучше работать, а если лучше работать не получается - приходится работать больше, это вызвало шквал возмущения и непонимания, духлий говорит то же самое, просто более развернуто
Интересно, что Вы сделали такого геройского в своем технологическом прорыве, что изменило вашу жизнь к лучшему?
Иногда достаточно перестать ежедневно пить пивас в пет таре.
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:01
kingkongovets написав: rusramzik написав:
Так, а где рост Благосостояния?
Если все проедают нажитое??
"Одна из главных проблем Украины - низкая конкурентоспособность ее граждан.
Мир становится глобальным, технологии становятся цифровыми и легко переносятся с одного места на другое. Рынки становятся ближе, границы прозрачней, стандарты универсальней, а люди - мобильней.
Спросите любого, кто ноет про низкую зарплату, кем он сможет работать в США, если он завтра там проснется? Насколько он конкурентноспособен?
Профессии умирают. Ты или креативный дорогой профессионал, которого нельзя заменить роботом или искусственным интеллектом или ты настолько дешёвый, что заменять тебя роботом слишком невыгодно.
Люди, привыкшие быть неконкурентыми, страдающие от того, что перешли в разряд ненужных людей, могут хоть до усрачки голосовать за зеленских или юлек, но это не изменит ничего. Продлит агонию на кредитах, которые лягут на плечи их же детей.
Наши партии соревнуются только в одном - кто больше залезет в карман нашим детям и внукам.
Единственный способ получить достойную жизнь - учиться и развиваться, уметь работать в команде и хотеть быть во всем первыми и делать самые крутые вещи в мире.
Это тяжёлый умственный труд. Учиться работая. Работать учась.
Все остальное - обман"
Филипп Духлий
зы: я когда то написал, шо для того чтобы жить лучше нужно лучше работать, а если лучше работать не получается - приходится работать больше, это вызвало шквал возмущения и непонимания, духлий говорит то же самое, просто более развернуто
Как объяснить то, что как только сваливают за бугор сразу начинают работать на адекватные для каждого деньги. Прям парадокс, внутри страны конкурентноспособность гражданам низкая, а за границей достаточная. Фигня получается.
Как то знакомый пожаловался, что у него работать за 8кгрн не хочет молодёжь.))
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hume
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