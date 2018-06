Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:08

rusramzik написав: Так, а где рост Благосостояния?

Если все проедают нажитое?? Так, а где рост Благосостояния?Если все проедают нажитое??



"Одна из главных проблем Украины - низкая конкурентоспособность ее граждан.



Мир становится глобальным, технологии становятся цифровыми и легко переносятся с одного места на другое. Рынки становятся ближе, границы прозрачней, стандарты универсальней, а люди - мобильней.



Спросите любого, кто ноет про низкую зарплату, кем он сможет работать в США, если он завтра там проснется? Насколько он конкурентноспособен?



Профессии умирают. Ты или креативный дорогой профессионал, которого нельзя заменить роботом или искусственным интеллектом или ты настолько дешёвый, что заменять тебя роботом слишком невыгодно.



Люди, привыкшие быть неконкурентыми, страдающие от того, что перешли в разряд ненужных людей, могут хоть до усрачки голосовать за зеленских или юлек, но это не изменит ничего. Продлит агонию на кредитах, которые лягут на плечи их же детей.



Наши партии соревнуются только в одном - кто больше залезет в карман нашим детям и внукам.



Единственный способ получить достойную жизнь - учиться и развиваться, уметь работать в команде и хотеть быть во всем первыми и делать самые крутые вещи в мире.



Это тяжёлый умственный труд. Учиться работая. Работать учась.



Все остальное - обман"



Филипп Духлий



зы: я когда то написал, шо для того чтобы жить лучше нужно лучше работать, а если лучше работать не получается - приходится работать больше, это вызвало шквал возмущения и непонимания, духлий говорит то же самое, просто более развернуто

