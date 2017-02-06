Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:20

hume написав: Как объяснить то, что как только сваливают за бугор сразу начинают работать на адекватные для каждого деньги. Прям парадокс, внутри страны конкурентноспособность гражданам низкая, а за границей достаточная. Фигня получается.



Как то знакомый пожаловался, что у него работать за 8кгрн не хочет молодёжь.)) Как объяснить то, что как только сваливают за бугор сразу начинают работать на адекватные для каждого деньги. Прям парадокс, внутри страны конкурентноспособность гражданам низкая, а за границей достаточная. Фигня получается.Как то знакомый пожаловался, что у него работать за 8кгрн не хочет молодёжь.))

Хорошее замечание. Но выезд за бугор - это, с одной стороны, в любом случае выход из зоны комфорта. С другой - это читинг. Человек уезжает из страны, где х****** и низкий уровень жизни, в страну, где хорошо и высокий уровень жизни. И даже если ничего из себя не представляет, ему автоматом обламывается немного благополучия, созданного другими. Т.е. он не стал лучше, это не его заслуга - для него это сделали поколения туземцев, работавших как папы Карло, выбиравших вменяемую власть, отстаивавших свои права, выстроивших эффективные общественные институты, создавших современную инфраструктуру, систему образования и здравоохранения. А он всего лишь приехал на все готовое.