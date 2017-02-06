Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
remark написав:Интересно, что Вы сделали такого геройского в своем технологическом прорыве, что изменило вашу жизнь к лучшему?
я в 94ом отказался от ооочень перспективной работы в дальнем зарубежье, куда попал после распределения в 92ом, вернулся в киев и начал свое первое дело да, этот проект нельзя было назвать "технологическим прорывом", но это позволило мне потом начать много других проектов, некоторые из которых продолжают успешно работать и развиваться до сих пор уже без моего участия для 94го это было достаточно нестандартное и смелое решение, поверьте, но я ни разу о нем не пожалел
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Оранжевый-хит сезона написав:не обращайте внимания, Первый считает что он такой же юморист как и Макс.
Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.
Прикольно читать -"вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса," Лично я последние 3 года читал в сообщениях пользователя с никнеймом remark постоянные басни что Фсе объекты новостроях разхватали и начинается стабильный дорожай . Странно как-то учётка remark три года топит за дорожай, а сегодняшний оператор пишет "упустил свою возможность" "Был ли мальчик"?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets ну ты светоч не заливай, 90-е то особый период. Тупо все было надо. Любой товар продавался, с накруткой перепродавался, инфляция тоже здорово помогала тем кто в товаре. Можно было брать любой возможный товар - разбивать на части фасовать в буторные пакетики и перепродавать, и все продавалось. На рынке была пустота все было надо ничего небыло. Сколько людей тогда стартовав нормально заработав потом просто или забуксовали или вложились нетуда, а те что просто повезло угадали, или ладно дам 10% на их способность думать, теперь рассказывают какие они избранные бизнесмены.
hume написав:Как объяснить то, что как только сваливают за бугор сразу начинают работать на адекватные для каждого деньги. Прям парадокс, внутри страны конкурентноспособность гражданам низкая, а за границей достаточная. Фигня получается.
Как то знакомый пожаловался, что у него работать за 8кгрн не хочет молодёжь.))
Хорошее замечание. Но выезд за бугор - это, с одной стороны, в любом случае выход из зоны комфорта. С другой - это читинг. Человек уезжает из страны, где х****** и низкий уровень жизни, в страну, где хорошо и высокий уровень жизни. И даже если ничего из себя не представляет, ему автоматом обламывается немного благополучия, созданного другими. Т.е. он не стал лучше, это не его заслуга - для него это сделали поколения туземцев, работавших как папы Карло, выбиравших вменяемую власть, отстаивавших свои права, выстроивших эффективные общественные институты, создавших современную инфраструктуру, систему образования и здравоохранения. А он всего лишь приехал на все готовое.
Как то знакомый пожаловался, что у него работать за 8кгрн не хочет молодёжь.))[/quote] Мне как-то мой бывший одногруппник предложил попахать в фирме , где он работает за 8000.На , что я ответил , что ,,попахать'' и 8кг понятия не совметимые.
Кличко, Микитась і 600 мільйонів на Шулявський міст у Києві || «СХЕМИ» №177
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.