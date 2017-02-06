Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:не обращайте внимания, Первый считает что он такой же юморист как и Макс.
Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.
Прикольно читать -"вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса," Лично я последние 3 года читал в сообщениях пользователя с никнеймом remark постоянные басни что Фсе объекты новостроях разхватали и начинается стабильный дорожай . Странно как-то учётка remark три года топит за дорожай, а сегодняшний оператор пишет "упустил свою возможность" "Был ли мальчик"?
А что не так Захар?, была возможность кратковременная в Варшавском взять за 19 куе, каюсь упустил, развесив уши читал таких экспертов как вы, а дорожай набирал обороты, сейчас за 28 штук такое же в падло брать.
ІТшна логіка??? В Україні середня ЗП 240 дол/міс, в Польщі - 1000 дол/міс, в Америці 4500 дол/міс. За логікою Фейцлеца, поляки працюють в 4 рази, а американці в 19 разів більше? А ще є Грецція, і греки живуть теж краще, ніж українці: http://uainfo.org/blognews/1519722543-n ... etsii.html
Може, потрібно міняти організаційні структури? І не допускати шоферів з купленим дипломом професора до влади? _____________
Я охрєнєваю від того вінєгрета, що існує в ІТшній голові. Схоже, що хлоп закінчував торгово-економічний "університет" чи "МАУП". На його фоні навіть Трайбека виглядала інтелектуалкою.
zahar_ написав:Киевские застройщики показали "дулю" фейслессу постоянно вещавшего на топике что объёмы строительства жилья в Киеве сокращаются. В 2017 году в Киеве ввели в эксплуатацию 1.733 млн м2 жилья.
Фейслесу потрібно давати звання "Заслужений фейкер 2017 року". Зовсім здрібнів і зарожевоокулярився Фейслес. Шкода, що його з технічних причин не можна поставити в "ігнор", як якого-небудь ПесіКота чи Респекта00.
zahar_ написав:Киевские застройщики показали "дулю" фейслессу постоянно вещавшего на топике что объёмы строительства жилья в Киеве сокращаются. В 2017 году в Киеве ввели в эксплуатацию 1.733 млн м2 жилья.
Фейслесу потрібно давати звання "Заслужений фейкер 2017 року". Зовсім здрібнів і зарожевоокулярився Фейслес. Шкода, що його з технічних причин не можна поставити в "ігнор", як якого-небудь ПесіКота чи Респекта00. P.S. Криза перевиробництва житла в Куйові набирає оберти.
UA написав:
Frant написав:І без міністрів населення скорочується шаленими темпами.
А шо вы хотите? Миллионы людей выняты из многовекового сельского уклада жизни, и помещены в бетонные коробки. Там где происходила очень быстрая урбанизация населения, как одно из последствий - наблюдается серьезный спад рождаемости. Перестаньте всё списывать на экономики и уровень жизни. В 50-х годах 20 века уровень жизни был выше?)) Абсолютное большинство пишуших тут живет лучше, чем их родители... и несравненно лучше, чем их бабушки и дедушки.
А-ха-ха! Що за кубічний кінь у сферичному вакуумі? Порівняйте "досягненння " України за останні 27 років з сусідніми країнами. Суцільна деградація по всім напрямкам, трансформація індустріальної території в примітивну аграрну з зарплатою рівня Єгипту чи Папуа Нова Гвінея.
До речі, пан Фейслес, Перший і т.п. кадри не назвали жодного економічного досягнення України за 27 років. Тому що немає цих досягнень. Жодного.
P.S. Сільське населення в 1980-ті роки жило набагато краще, ніж нині. У людей була робота і постійна зарплата. І робітники жили краще, тому що були заводи і фабрики. Врешті решт, все давно пораховано і порівняно:
"У 1991 році валовий внутрішній продукт України складав $77,4 млрд у поточних цінах (дані Світового банку). Для порівняння — це було більше за Ізраїль ($59,1 млрд) та Сінгапур ($45,5 млрд). Протягом періоду незалежності економіка «пережила» кілька дуже важких криз — у першій половині 1990-х, кризи 2008–2009 та 2014–2015 років, — але все одно збільшилася до 93,27 млрд у 2016 році. Це дуже низькі темпи зростання: ВВП Ізраїлю зараз $318,7 млрд, Сінгапуру — $296,9 млрд.
За паритетом купівельної спроможності ВВП за 26 років виріс майже на 30%. Це небагато, наприклад, у Польщі він збільшився у 4,7 рази."
"За словами чиновника трудова міграція – одна з найбільших загроз для держави після військової агресії. При цьому, за його словами, будівництво нових підприємств в країнах Східної Європи наразі безпосередньо розраховано на трудову міграцію з України.
Зубко наголосив, що навіть невелика різниця у зарплаті в Україні порівняно з європейською дасть можливість нікуди не їхати.
“Працівник, який їде до Польщі, отримує зарплату – 800-1000 євро"
"Вважаємо, якщо в середньому зарплата підніметься до 16 тисяч гривень" Тобто 570 дол/міс в середньому по Україні. Це абсолютно нереальна цифра для пшенично-олійної держави.
Я рекомендую нашим ріелторам, рожевоокулярним ІТшникам і бЫзнєсмєнам уважно вивчити таблицю ВВП на душу населення. І оцінити місце "потужної агро-держави" в світі. А потім вже робити висновки про "дорожай" чи "дешевій".
Можливо, й нерухомість коштує приблизно такч само, як в столиці "потужної агроІТшної держави"??? Треба дослідити це питання! Папуаська валюта - кіна - досить стабільна, на відміну від гривни: http://finance.google.com/finance?q=USDPGK 1 дол = 3.24 кін
Особнячки в Порт -Морсбі коштують від 260 000 доларів.
Оранжевый-хит сезона написав:половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад и мне в том числе
Просто ваши знакомийе із розовоочькового бункєра. Здесь вон у одного уважаємого камрада друзья бізнесмени-олігархі по 10 лєт уже нє могут авто обновіть.
remark написав:Интересно, что Вы сделали такого геройского в своем технологическом прорыве, что изменило вашу жизнь к лучшему?
я в 94ом отказался от ооочень перспективной работы в дальнем зарубежье, куда попал после распределения в 92ом, вернулся в киев и начал свое первое дело да, этот проект нельзя было назвать "технологическим прорывом", но это позволило мне потом начать много других проектов, некоторые из которых продолжают успешно работать и развиваться до сих пор уже без моего участия для 94го это было достаточно нестандартное и смелое решение, поверьте, но я ни разу о нем не пожалел
ага, дэло фарцовщика, технологічно...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
remark написав: Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.
Прикольно читать -"вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса," Лично я последние 3 года читал в сообщениях пользователя с никнеймом remark постоянные басни что Фсе объекты новостроях разхватали и начинается стабильный дорожай . Странно как-то учётка remark три года топит за дорожай, а сегодняшний оператор пишет "упустил свою возможность" "Был ли мальчик"?
А что не так Захар?, была возможность кратковременная в Варшавском взять за 19 куе, каюсь упустил, развесив уши читал таких экспертов как вы, а дорожай набирал обороты, сейчас за 28 штук такое же в падло брать.
оно мало кому (і тобі теж, надо було, то би взяв цілий стояк аля 3бєка і не свистів) надо було за 19куйов, а і тим більше за 28куйов, а шо, непроданий, "навєс" уже всох? разгрєбли акі гарячі пірашки в базарний день? аффтар зжгі істчо!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав: Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.
Прикольно читать -"вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса," Лично я последние 3 года читал в сообщениях пользователя с никнеймом remark постоянные басни что Фсе объекты новостроях разхватали и начинается стабильный дорожай . Странно как-то учётка remark три года топит за дорожай, а сегодняшний оператор пишет "упустил свою возможность" "Был ли мальчик"?[/quote] А что не так Захар?, была возможность кратковременная в Варшавском взять за 19 куе, каюсь упустил, развесив уши читал таких экспертов как вы, а дорожай набирал обороты, сейчас за 28 штук такое же в падло брать.[/quote] оно мало кому (і тобі теж, надо було, то би взяв цілий стояк аля 3бєка і не свистів) надо було за 19куйов, а і тим більше за 28куйов, а шо, непроданий, "навєс" уже всох? разгрєбли акі гарячі пірашки в базарний день? аффтар зжгі істчо![/quote]
Муха, таке враження наче вас з якогось будинку випустили, під назвою "дурка".