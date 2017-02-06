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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1455145614571458

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:05

  zahar_ написав:
  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не обращайте внимания, Первый считает что он такой же юморист как и Макс.


Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.

Прикольно читать -"вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса,"
Лично я последние 3 года читал в сообщениях пользователя с никнеймом remark постоянные басни что Фсе объекты новостроях разхватали и начинается стабильный дорожай .
Странно как-то учётка remark три года топит за дорожай, а сегодняшний оператор пишет "упустил свою возможность"
"Был ли мальчик"?

А что не так Захар?, была возможность кратковременная в Варшавском взять за 19 куе, каюсь упустил, развесив уши читал таких экспертов как вы, а дорожай набирал обороты, сейчас за 28 штук такое же в падло брать.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:10

  работа написав:К-ц, а чем конкретно украинец менее конкурентоспособен чем поляк (разница в средней зарплате по стране в 3 раза)?

Почему общипыватель кур в Украине неконкурентоспособен, а общипыватель кур, перетнувший кордон- сразу повышает свою конкурентоспособность в 3 раза?

При одинаковой стоимости конечного продукта - общипанной курицы?


Почитайте краще одкровення пана Фейцлеца)))
Можна живіт надірвати від сміху, наскільки рожевоокулярники не розуміють економічної ситуації в Україні)))

  Faceless написав:
  Chatbot написав:Короче понятно: "надабольшеработать".

А які розумні є цьому альтернативи? (с)


ІТшна логіка???
В Україні середня ЗП 240 дол/міс, в Польщі - 1000 дол/міс, в Америці 4500 дол/міс.
За логікою Фейцлеца, поляки працюють в 4 рази, а американці в 19 разів більше?
А ще є Грецція, і греки живуть теж краще, ніж українці: http://uainfo.org/blognews/1519722543-n ... etsii.html

Може, потрібно міняти організаційні структури? І не допускати шоферів з купленим дипломом професора до влади? :mrgreen:
_____________

Я охрєнєваю від того вінєгрета, що існує в ІТшній голові. Схоже, що хлоп закінчував торгово-економічний "університет" чи "МАУП". На його фоні навіть Трайбека виглядала інтелектуалкою.

  zahar_ написав:Киевские застройщики показали "дулю" фейслессу постоянно вещавшего на топике что объёмы строительства жилья в Киеве сокращаются.
В 2017 году в Киеве ввели в эксплуатацию 1.733 млн м2 жилья.

Фейслесу потрібно давати звання "Заслужений фейкер 2017 року". Зовсім здрібнів і зарожевоокулярився Фейслес. Шкода, що його з технічних причин не можна поставити в "ігнор", як якого-небудь ПесіКота чи Респекта00.


  zahar_ написав:Киевские застройщики показали "дулю" фейслессу постоянно вещавшего на топике что объёмы строительства жилья в Киеве сокращаются.
В 2017 году в Киеве ввели в эксплуатацию 1.733 млн м2 жилья.

Фейслесу потрібно давати звання "Заслужений фейкер 2017 року". Зовсім здрібнів і зарожевоокулярився Фейслес. Шкода, що його з технічних причин не можна поставити в "ігнор", як якого-небудь ПесіКота чи Респекта00.
P.S. Криза перевиробництва житла в Куйові набирає оберти.
  UA написав:
  Frant написав:І без міністрів населення скорочується шаленими темпами. :cry:

А шо вы хотите?
Миллионы людей выняты из многовекового сельского уклада жизни, и помещены в бетонные коробки.
Там где происходила очень быстрая урбанизация населения, как одно из последствий - наблюдается серьезный спад рождаемости.
Перестаньте всё списывать на экономики и уровень жизни.
В 50-х годах 20 века уровень жизни был выше?))
Абсолютное большинство пишуших тут живет лучше, чем их родители... и несравненно лучше, чем их бабушки и дедушки.

А-ха-ха!
Що за кубічний кінь у сферичному вакуумі?
Порівняйте "досягненння " України за останні 27 років з сусідніми країнами.
Суцільна деградація по всім напрямкам, трансформація індустріальної території в примітивну аграрну з зарплатою рівня Єгипту чи Папуа Нова Гвінея.

До речі, пан Фейслес, Перший і т.п. кадри не назвали жодного економічного досягнення України за 27 років.
Тому що немає цих досягнень. Жодного. :evil:

P.S. Сільське населення в 1980-ті роки жило набагато краще, ніж нині. У людей була робота і постійна зарплата. І робітники жили краще, тому що були заводи і фабрики.
Врешті решт, все давно пораховано і порівняно:

https://petrimazepa.com/ursrvsukraine.html

"У 1991 році валовий внутрішній продукт України складав $77,4 млрд у поточних цінах (дані Світового банку). Для порівняння — це було більше за Ізраїль ($59,1 млрд) та Сінгапур ($45,5 млрд). Протягом періоду незалежності економіка «пережила» кілька дуже важких криз — у першій половині 1990-х, кризи 2008–2009 та 2014–2015 років, — але все одно збільшилася до 93,27 млрд у 2016 році. Це дуже низькі темпи зростання: ВВП Ізраїлю зараз $318,7 млрд, Сінгапуру — $296,9 млрд.

За паритетом купівельної спроможності ВВП за 26 років виріс майже на 30%. Це небагато, наприклад, у Польщі він збільшився у 4,7 рази."


"За словами чиновника трудова міграція – одна з найбільших загроз для держави після військової агресії. При цьому, за його словами, будівництво нових підприємств в країнах Східної Європи наразі безпосередньо розраховано на трудову міграцію з України.

Зубко наголосив, що навіть невелика різниця у зарплаті в Україні порівняно з європейською дасть можливість нікуди не їхати.

“Працівник, який їде до Польщі, отримує зарплату – ‎800-1000 євро"

"Вважаємо, якщо в середньому зарплата підніметься до 16 тисяч гривень"
Тобто 570 дол/міс в середньому по Україні. Це абсолютно нереальна цифра для пшенично-олійної держави. :mrgreen:

https://informator.news/v-uryadi-nazval ... yu-evropy/

Я рекомендую нашим ріелторам, рожевоокулярним ІТшникам і бЫзнєсмєнам уважно вивчити таблицю ВВП на душу населення. І оцінити місце "потужної агро-держави" в світі.
А потім вже робити висновки про "дорожай" чи "дешевій".

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%9A%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Де наш рожевоокулярний мрійник з Папуа-Нової-Гвінеї, з Порту-Морсбі?
Чому він скромно мовчить, що ціни в папуаських готелях такіж самі, як і в куйовських?
https://www.tripadvisor.com/SmartDeals- ... Deals.html

Можливо, й нерухомість коштує приблизно такч само, як в столиці "потужної агроІТшної держави"??? Треба дослідити це питання!
Папуаська валюта - кіна - досить стабільна, на відміну від гривни: http://finance.google.com/finance?q=USDPGK
1 дол = 3.24 кін

Особнячки в Порт -Морсбі коштують від 260 000 доларів.

http://www.pngbuynrent.com/searchdetail ... max_price=

Мда, Куйов відстає від столиці папуасів!!! :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад
и мне в том числе


Просто ваши знакомийе із розовоочькового бункєра. Здесь вон у одного уважаємого камрада друзья бізнесмени-олігархі по 10 лєт уже нє могут авто обновіть.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:19

  kingkongovets написав:
  remark написав:Интересно, что Вы сделали такого геройского в своем технологическом прорыве, что изменило вашу жизнь к лучшему?


я в 94ом отказался от ооочень перспективной работы в дальнем зарубежье, куда попал после распределения в 92ом, вернулся в киев и начал свое первое дело
да, этот проект нельзя было назвать "технологическим прорывом", но это позволило мне потом начать много других проектов, некоторые из которых продолжают успешно работать и развиваться до сих пор уже без моего участия
для 94го это было достаточно нестандартное и смелое решение, поверьте, но я ни разу о нем не пожалел

ага, дэло фарцовщика, технологічно...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:27

  remark написав:
  zahar_ написав:
  remark написав:
Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.

Прикольно читать -"вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса,"
Лично я последние 3 года читал в сообщениях пользователя с никнеймом remark постоянные басни что Фсе объекты новостроях разхватали и начинается стабильный дорожай .
Странно как-то учётка remark три года топит за дорожай, а сегодняшний оператор пишет "упустил свою возможность"
"Был ли мальчик"?

А что не так Захар?, была возможность кратковременная в Варшавском взять за 19 куе, каюсь упустил, развесив уши читал таких экспертов как вы, а дорожай набирал обороты, сейчас за 28 штук такое же в падло брать.

оно мало кому (і тобі теж, надо було, то би взяв цілий стояк аля 3бєка і не свистів) надо було за 19куйов, а і тим більше за 28куйов,
а шо, непроданий, "навєс" уже всох?
разгрєбли акі гарячі пірашки в базарний день?
аффтар зжгі істчо!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:35

  flyman написав:
Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.

Прикольно читать -"вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса,"
Лично я последние 3 года читал в сообщениях пользователя с никнеймом remark постоянные басни что Фсе объекты новостроях разхватали и начинается стабильный дорожай .
Странно как-то учётка remark три года топит за дорожай, а сегодняшний оператор пишет "упустил свою возможность"
"Был ли мальчик"?[/quote]
А что не так Захар?, была возможность кратковременная в Варшавском взять за 19 куе, каюсь упустил, развесив уши читал таких экспертов как вы, а дорожай набирал обороты, сейчас за 28 штук такое же в падло брать.[/quote]
оно мало кому (і тобі теж, надо було, то би взяв цілий стояк аля 3бєка і не свистів) надо було за 19куйов, а і тим більше за 28куйов,
а шо, непроданий, "навєс" уже всох?
разгрєбли акі гарячі пірашки в базарний день?
аффтар зжгі істчо![/quote]

Муха, таке враження наче вас з якогось будинку випустили, під назвою "дурка".
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