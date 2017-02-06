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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:14
Оранжевый-хит сезона написав:
половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад
и мне в том числе
Просто ваши знакомийе із розовоочькового бункєра. Здесь вон у одного уважаємого камрада друзья бізнесмени-олігархі по 10 лєт уже нє могут авто обновіть.
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alkasander
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:27
remark написав: zahar_ написав: remark написав:
Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса,
теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.
Прикольно читать -"вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса,"
Лично я последние 3 года читал в сообщениях пользователя с никнеймом remark постоянные басни что Фсе объекты новостроях разхватали и начинается стабильный дорожай .
Странно как-то учётка remark три года топит за дорожай, а сегодняшний оператор пишет "упустил свою возможность
"
"Был ли мальчик"?
А что не так Захар?, была возможность кратковременная в Варшавском взять за 19 куе, каюсь упустил, развесив уши читал таких экспертов как вы, а дорожай набирал обороты, сейчас за 28 штук такое же в падло брать.
оно мало кому (і тобі теж, надо було, то би взяв цілий стояк аля 3бєка і не свистів) надо було за 19куйов, а і тим більше за 28куйов,
а шо, непроданий, "навєс" уже всох?
разгрєбли акі гарячі пірашки в базарний день?
аффтар зжгі істчо!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:35
flyman написав:
Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса,
теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.
Прикольно читать -"вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса,"
Лично я последние 3 года читал в сообщениях пользователя с никнеймом remark постоянные басни что Фсе объекты новостроях разхватали и начинается стабильный дорожай .
Странно как-то учётка remark три года топит за дорожай, а сегодняшний оператор пишет "упустил свою возможность
"
"Был ли мальчик"?[/quote]
А что не так Захар?, была возможность кратковременная в Варшавском взять за 19 куе, каюсь упустил, развесив уши читал таких экспертов как вы, а дорожай набирал обороты, сейчас за 28 штук такое же в падло брать.[/quote]
оно мало кому (і тобі теж, надо було, то би взяв цілий стояк аля 3бєка і не свистів) надо було за 19куйов, а і тим більше за 28куйов,
а шо, непроданий, "навєс" уже всох?
разгрєбли акі гарячі пірашки в базарний день?
аффтар зжгі істчо![/quote]
Муха, таке враження наче вас з якогось будинку випустили, під назвою "дурка".
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remark
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:44
remark написав:
А что не так Захар?, была возможность кратковременная в Варшавском взять за 19 куе, каюсь упустил, развесив уши читал таких экспертов как вы, а дорожай набирал обороты, сейчас за 28 штук такое же в падло брать.
Я так понимаю, что 19к это была цена в 2015 за котлован.
А вот названные 28к это сейчас за котлован или иной этап (какой) ?
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vladimir07
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:05
vladimir07 написав:
remark написав:
А что не так Захар?, была возможность кратковременная в Варшавском взять за 19 куе, каюсь упустил, развесив уши читал таких экспертов как вы, а дорожай набирал обороты, сейчас за 28 штук такое же
в падло брать.
Я так понимаю, что 19к это была цена в 2015 за котлован.
А вот названные 28к это сейчас за котлован или иной этап (какой) ?
тобто тей самий котлован, в якому кінь не валявся 3 роки тупо подорожав в півтора рази.
з іншого боку, цоколь теж подорожчав на 50% в у.е. в оголошенні, але він хоча б з документами і обжитий
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 29 чер, 2018 12:08, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:07
remark написав: zahar_ написав: remark написав:
Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса,
теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.
Прикольно читать -"вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса,"
Лично я последние 3 года читал в сообщениях пользователя с никнеймом remark постоянные басни что Фсе объекты новостроях разхватали и начинается стабильный дорожай .
Странно как-то учётка remark три года топит за дорожай, а сегодняшний оператор пишет "упустил свою возможность
"
"Был ли мальчик"?
А что не так Захар?, была возможность кратковременная в Варшавском взять за 19 куе, каюсь упустил, развесив уши читал таких экспертов как вы, а дорожай набирал обороты, сейчас за 28 штук такое же в падло брать.
Вы не передёргивайте - "была возможность кратковременная в Варшавском взять за 19 куе, каюсь упустил, развесив уши читал таких экспертов как вы
"
Я НИКОГДА НЕ ГОВОРИЛ что "воздух" последующих очередей Варщавского будет продаваться в гривнах дешевле.
Так как это фишка шаромыг загонять покупателей воздуха в бетон последующих более высокой ценой воздуха чем предущая очередь.
Поймать дешевле в воздух долларах видимо можно было если бы уня регулярно не обсирался с прогнозами в доллар пА 33 в мае. Но не факт если бы доллар скакнул на 33 были бы реальные продажи воздуха в оп.
Насчёт - "сейчас за 28 штук такое же в падло брать" - вы хотите сказать что сейчас котлован на 1к 125 очереди варшавского стоит 28 куе?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:10
zahar_ написав: remark написав: zahar_ написав:
Прикольно читать -"вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса,"
Лично я последние 3 года читал в сообщениях пользователя с никнеймом remark постоянные басни что Фсе объекты новостроях разхватали и начинается стабильный дорожай .
Странно как-то учётка remark три года топит за дорожай, а сегодняшний оператор пишет "упустил свою возможность
"
"Был ли мальчик"?
А что не так Захар?, была возможность кратковременная в Варшавском взять за 19 куе, каюсь упустил, развесив уши читал таких экспертов как вы, а дорожай набирал обороты, сейчас за 28 штук такое же в падло брать.
Вы не передёргивайте - "была возможность кратковременная в Варшавском взять за 19 куе, каюсь упустил, развесив уши читал таких экспертов как вы
"
Я НИКОГДА НЕ ГОВОРИЛ что "воздух" последующих очередей Варщавского будет продаваться в гривнах дешевле.
Так как это фишка шаромыг загонять покупателей воздуха в бетон последующих более высокой ценой воздуха чем предущая очередь.
Поймать дешевле в воздух долларах видимо можно было если бы уня регулярно не обсирался с прогнозами в доллар пА 33 в мае. Но не факт если бы доллар скакнул на 33 были бы реальные продажи воздуха в оп.
Насчёт - "сейчас за 28 штук такое же в падло брать" - вы хотите сказать что сейчас котлован на 1к 125 очереди варшавского стоит 28 куе?
он плакати на дорозі висять, лалаланд 13700 м2, дешевше оранжа Уні, що був па14000 м2.
Де ріст!!!!????
ремарк, бери стояк, потім знову плакатимеш, що акно вазможностей мінєт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:18
alkasander написав: Оранжевый-хит сезона написав:
половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад
и мне в том числе
Просто ваши знакомийе із розовоочькового бункєра. Здесь вон у одного уважаємого камрада друзья бізнесмени-олігархі по 10 лєт уже нє могут авто обновіть.
Да, ездят на 10-ти летних ls и gx, кстати для любителей эстетики, на побережье под Барселоной народ взялся стеклись терассы на первой линии от моря вдоль набережной в Салоу
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innamax2008
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:35
innamax2008 написав: alkasander написав: Оранжевый-хит сезона написав:
половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад
и мне в том числе
Просто ваши знакомийе із розовоочькового бункєра. Здесь вон у одного уважаємого камрада друзья бізнесмени-олігархі по 10 лєт уже нє могут авто обновіть.
Да, ездят на 10-ти летних ls и gx, кстати для любителей эстетики, на побережье под Барселоной народ взялся стеклись терассы на первой линии от моря вдоль набережной в Салоу
Наш нарот добрался до Барселоны - че удивительного? Сейчас муниципалитет отреагирует и привьет любовь к эстетике на всю оставшуюся жизнь.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:47
kingkongovets написав: remark написав:
Интересно, что Вы сделали такого геройского в своем технологическом прорыве, что изменило вашу жизнь к лучшему?
я в 94ом отказался от ооочень перспективной работы в дальнем зарубежье, куда попал после распределения в 92ом, вернулся в киев и начал свое первое дело
да, этот проект нельзя было назвать "технологическим прорывом", но это позволило мне потом начать много других проектов, некоторые из которых продолжают успешно работать и развиваться до сих пор уже без моего участия
для 94го это было достаточно нестандартное и смелое решение, поверьте, но я ни разу о нем не пожалел
да уж отказаться от дипломатической карьеры обеспеченной родителями, и начать торговать трусами на Патенте, это нестандартое и смелое решение. Довёл родителей до инфаркта
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