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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1456145714581459

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:51

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Радуют вообще 2 вещи: соцопросы которые не оставляют шансов действующему Президенту и курс биткойна

Поток сознания в конце тяжелого трудового дня. Отдохнуть вам надо, Унуноктий.


Так он и отдыхает ... после принятия некоторого количества жидкости. :)
Я так преполагаю (по поводу жидкости), а основанием предполагать являются те самые "потоковые" посты в одну строчку идущие подряд после 23.00 . И такие посты появляются почти ежедневно в указанное время и позже.

не пил дней 10... от слова совсем... сегодня под шашлычок планирую... вчера работал до 2-х ночи... сегодня получил эквивалент одного метра квадратного в Оранж сити и планирую отдыхать...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:53

  alkasander написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад
и мне в том числе


Просто ваши знакомийе із розовоочькового бункєра. Здесь вон у одного уважаємого камрада друзья бізнесмени-олігархі по 10 лєт уже нє могут авто обновіть.

читайте медленно, шевеля губами...
не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:55

vladimir07
Цена была озвучена за 2016год январь-февраль, на тот момент была выгнана коробка и стояли окна, 28 штук цена была в 6-й очереди за 44кв.м.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:57

zahar_
сколько стоит сейчас однуха в котловане спросите здесь: https://varshavsky.com.ua/?gclid=CjwKCA ... MYQAvD_BwE
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 14:39

remark
Вы за тот варшавский вцепились как за панацею

А так обычный муравейник в ж…е мира на венике
Красная цена квадрата там 12-13К и то это с большим перебором

Вы бы хоть подумали что когда он заселится что будет на дорогах в магазинах, дестких садах, школах

Но всем пофигу главное купить абы шо а потом кричать что пробки нет мест и тд
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 14:52

  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не обращайте внимания, Первый считает что он такой же юморист как и Макс.


Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.

Всегда думал че нужно слушать тех кто на собственном примере что то сделал и добился результата.
Слушать Захара, которого не слушает даже "семейнй совет"? :mrgreen:
Всім процвітання!
Первый
 
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