Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Радуют вообще 2 вещи: соцопросы которые не оставляют шансов действующему Президенту и курс биткойна
Поток сознания в конце тяжелого трудового дня. Отдохнуть вам надо, Унуноктий.
Так он и отдыхает ... после принятия некоторого количества жидкости. Я так преполагаю (по поводу жидкости), а основанием предполагать являются те самые "потоковые" посты в одну строчку идущие подряд после 23.00 . И такие посты появляются почти ежедневно в указанное время и позже.
не пил дней 10... от слова совсем... сегодня под шашлычок планирую... вчера работал до 2-х ночи... сегодня получил эквивалент одного метра квадратного в Оранж сити и планирую отдыхать...
Оранжевый-хит сезона написав:половина знакоміх обновила авто в єтом году, но это скорее отложенный спрос, так как реально все меняли машины не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад и мне в том числе
Просто ваши знакомийе із розовоочькового бункєра. Здесь вон у одного уважаємого камрада друзья бізнесмени-олігархі по 10 лєт уже нє могут авто обновіть.
читайте медленно, шевеля губами...
не от хорошей жизни а потому что их нужно было поменять ещё года три назад
Оранжевый-хит сезона написав:не обращайте внимания, Первый считает что он такой же юморист как и Макс.
Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.
Всегда думал че нужно слушать тех кто на собственном примере что то сделал и добился результата. Слушать Захара, которого не слушает даже "семейнй совет"?
Frant написав:А-ха-ха! Що за кубічний кінь у сферичному вакуумі? Порівняйте "досягненння " України за останні 27 років з сусідніми країнами. Суцільна деградація по всім напрямкам, трансформація індустріальної території в примітивну аграрну з зарплатою рівня Єгипту чи Папуа Нова Гвінея.
Наразі спостерігаємо лише деградацію деяких представників професури
4e4ensxe написав:remark Вы за тот варшавский вцепились как за панацею
А так обычный муравейник в ж…е мира на венике Красная цена квадрата там 12-13К и то это с большим перебором
Вы бы хоть подумали что когда он заселится что будет на дорогах в магазинах, дестких садах, школах
Но всем пофигу главное купить абы шо а потом кричать что пробки нет мест и тд
Не панацея, согласен с вами, недостатков там более чем достаточно, все упиралось в цену, патриотики и эврики с ночными очередями в аркаде не рассматривал.
Басни аркады про фсё выгребальщиков-ночников были жестоко развенчаны жильцами одной из секций ЖК Дубровица. Через девять месяцев после заселения 60-70 жильцов секции на 300 квартир платили ТОЛЬКО за отопленя мопов зимой 2017-2018 по ТЫСЯЧА ЧЕТЫРЕСТА ГРИВЕН.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.