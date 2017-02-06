Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:21

Товарищ в ФБ написал.



Корото о экономике (косвенно о недвижимости и перспективах).



Не секрет, що до нашої групи входить завод Temac в Чехії. Він знаходиться в Zverinek, район Kolin, 50 км від Праги. Кілька слів про Чехію. В 2017 рік, за даними МВФ, ВВП на душу населення, враховуючи паритет купівельної спроможності, склав 35512 доларів на людину. Це номер один показник, їз країн колишньго соцтабору. Чехія має багато привабливих місць для туризму: Прага, Карлові Вари, Маріанські Лазні, Подебради, гори Карконоші та ін. У них потужне сільське господарство. Але, основа економіки - промисловість. В радіусі 60 км від нашого підприємства, розміщені два автомобільних завода. Перший - Skoda в Млада Борислав (випускає понад 600 тисяч автомобілів в рік). Оборот всього концерну Skoda 16,5 млрд євро. (Крім Чехії, заводи в Словакії, Росії, Індії).

Другий - Toyota Peugeot Citroën, в Коліні (300 тисяч автомобілів в рік). 99% автомобілів, цього заводу, експортується за межі Чехії, 80% комплектуючих виробляється в Чехії, а оборот 2,5 млрд.євро.

Країна з населенням 10,5 млн, лише в регіоні Колін, випускає автомобілів більше, ніж вся автомобільна галузь країн колишньго радянського союзу разом узятих.

Ми почали шукати земельну ділянку, для переносу існуючого заводу і для будівництва нового цеху з виробництва теплозахисних екранів. На першому фото видно білборд, на якому відмічено, яку ділянку ти можеш отримати для будівництва фабрики (такі біл-борди в кожному районі Чехії!). Я помітив, що землю можеш отримати, навіть на полі, де росте пшиниця. Коротка розмова з працівником Kolin Industrial park:

- Петер, коли можна оформити цю землю?;

- Костя, завтра;

- Як завтра? Як можна взагалі переоформити сількогосподарські землі?;

- Костя, для Чехії головне будувати заводи, а пшеницю ми купимо у тих, хто її вирощує.



Кілька слів чому цех плануємо будувати в Чехії, а не в Україні:

1. Земля дешевши, як мінімум в 2 рази, оформлення - 1 місяць;

2. Підведення комунікацій за рахунок індустріальних парків. Парк будує трансформаторну підстанцію, очистні споруди!, підводить всі комунікації;

3. Електроенергія на 15% дешевша! ніж в Україні, хоча Трібо сплачує по 1 класу;

4. Кредитна ставка 1,5 %;

5. За 2017 рік виробили 1,45 млн.авто. Об’єм експорту автомобілів понад 25 млрд євро. Кожні 23 секунди в Чехії виробляється один автомобіль.

А в Україні....галузь померла. Я не знаю хто приймав рішення по автоЗАЗу, але за ним під лід пішли всі суміжники. Одна ситуація в Мелітополі чого вартує!

Подивимося на табло: номінальне ВВП Чехії 180 млрд.євро (населення 10,5 млн. чол), що в 2,2 рази більше ніж в Україні.

Звичайно, країна, яка виробляє легкові авто, вантажні авто, мотоцикли, трамваї, потяги, турбіни, навіть каучук ( в Україні не виробляється взагалі, хоча у нас 6 нафтопереробних заводи) - щиро запрошує всіх на свої екскурсії. Чудові готелі, колоритні ресторани, смачна їжа, гостинні люди, багата історія - від душі рекомендую!