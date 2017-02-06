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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1457145814591460

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:28

  Первый написав:
  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не обращайте внимания, Первый считает что он такой же юморист как и Макс.


Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.

Всегда думал че нужно слушать тех кто на собственном примере что то сделал и добился результата.
Слушать Захара, которого не слушает даже "семейнй совет"? :mrgreen:

Опять учётка первый передёргивает. :evil:
При чём тут zahar_ если "семейный совет" - ДВА СОБСТВЕННИКА прекрасной трёхи в ЖК Тампера- НЕ ЖЕЛАЮТ продать прелесть дешевле 32 куе. ОНИ собственники и считают что чем продать за безценок прелесть с залой коллекцией и библиотекой то лучше в ней жить самому. Есть у прелести свой шарм и уют первым не понять.
Бизнес проект zahar_ - покупка в гостинок на лесном за 15 куе плюс 500 куе на косметику - и сдача за 5000 гривен показывает хорошую рентабельность.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ларс Даниелсон в этом году выступает со львовским оркестром INSO
#leopolisjazz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:52

  alkasander написав:
  Frant написав:А-ха-ха!
Що за кубічний кінь у сферичному вакуумі?
Порівняйте "досягненння " України за останні 27 років з сусідніми країнами.
Суцільна деградація по всім напрямкам, трансформація індустріальної території в примітивну аграрну з зарплатою рівня Єгипту чи Папуа Нова Гвінея.


Наразі спостерігаємо лише деградацію деяких представників професури

В Украине население за лохов держат. В Барселоне 150 евро в месяц на 48 месяцев и новая Тойота Ярис ваша, рубашки в Массимо дутти от 15 евро, демисезонная куртка 80 евро, все шито во Вьетнаме и Китае. Зайдите в Гулливер и сравните. И так во всем. При этом в Испании нет крупных залежей всяких руд от железной до урановой, нефти газа и всего остального, что есть в Украине. Воруют правители в разы меньше, недавно зятя короля на 5 лет посадили за коррупцию
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:54

  alkasander написав:
  zahar_ написав:вы хотите сказать что сейчас котлован на 1к 125 очереди варшавского стоит 28 куе?



7-ой, если быть точнее

"эксперт" ремарк мутит - кажэ что чего-то там стоило 19 куе. Но метраж не говорит. Может там метраж был 32м2? А сейчас как памятник Дорожаю тулит об 1к 44 м2 за 28 куе.
Неувязочка, однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:59

innamax2008
Так почему вы до сих пор не в Барселоне ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Шановні лендлорди!
... простецке питання(тут вже може говорили про це) - в одинаковому місці, з одинаковим ремонтом, з приблизно одинаковим метражем, однуха... - на скільки буде різниця у ціні ОРЕНДИ між новобудом і хрущиком?(ну, чи будинком 80-тих років) :?:
Дякую!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Товарищ в ФБ написал.

Корото о экономике (косвенно о недвижимости и перспективах).

Не секрет, що до нашої групи входить завод Temac в Чехії. Він знаходиться в Zverinek, район Kolin, 50 км від Праги. Кілька слів про Чехію. В 2017 рік, за даними МВФ, ВВП на душу населення, враховуючи паритет купівельної спроможності, склав 35512 доларів на людину. Це номер один показник, їз країн колишньго соцтабору. Чехія має багато привабливих місць для туризму: Прага, Карлові Вари, Маріанські Лазні, Подебради, гори Карконоші та ін. У них потужне сільське господарство. Але, основа економіки - промисловість. В радіусі 60 км від нашого підприємства, розміщені два автомобільних завода. Перший - Skoda в Млада Борислав (випускає понад 600 тисяч автомобілів в рік). Оборот всього концерну Skoda 16,5 млрд євро. (Крім Чехії, заводи в Словакії, Росії, Індії).
Другий - Toyota Peugeot Citroën, в Коліні (300 тисяч автомобілів в рік). 99% автомобілів, цього заводу, експортується за межі Чехії, 80% комплектуючих виробляється в Чехії, а оборот 2,5 млрд.євро.
Країна з населенням 10,5 млн, лише в регіоні Колін, випускає автомобілів більше, ніж вся автомобільна галузь країн колишньго радянського союзу разом узятих.
Ми почали шукати земельну ділянку, для переносу існуючого заводу і для будівництва нового цеху з виробництва теплозахисних екранів. На першому фото видно білборд, на якому відмічено, яку ділянку ти можеш отримати для будівництва фабрики (такі біл-борди в кожному районі Чехії!). Я помітив, що землю можеш отримати, навіть на полі, де росте пшиниця. Коротка розмова з працівником Kolin Industrial park:
- Петер, коли можна оформити цю землю?;
- Костя, завтра;
- Як завтра? Як можна взагалі переоформити сількогосподарські землі?;
- Костя, для Чехії головне будувати заводи, а пшеницю ми купимо у тих, хто її вирощує.

Кілька слів чому цех плануємо будувати в Чехії, а не в Україні:
1. Земля дешевши, як мінімум в 2 рази, оформлення - 1 місяць;
2. Підведення комунікацій за рахунок індустріальних парків. Парк будує трансформаторну підстанцію, очистні споруди!, підводить всі комунікації;
3. Електроенергія на 15% дешевша! ніж в Україні, хоча Трібо сплачує по 1 класу;
4. Кредитна ставка 1,5 %;
5. За 2017 рік виробили 1,45 млн.авто. Об’єм експорту автомобілів понад 25 млрд євро. Кожні 23 секунди в Чехії виробляється один автомобіль.
А в Україні....галузь померла. Я не знаю хто приймав рішення по автоЗАЗу, але за ним під лід пішли всі суміжники. Одна ситуація в Мелітополі чого вартує!
Подивимося на табло: номінальне ВВП Чехії 180 млрд.євро (населення 10,5 млн. чол), що в 2,2 рази більше ніж в Україні.
Звичайно, країна, яка виробляє легкові авто, вантажні авто, мотоцикли, трамваї, потяги, турбіни, навіть каучук ( в Україні не виробляється взагалі, хоча у нас 6 нафтопереробних заводи) - щиро запрошує всіх на свої екскурсії. Чудові готелі, колоритні ресторани, смачна їжа, гостинні люди, багата історія - від душі рекомендую!
работа
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:22

  pesikot написав:innamax2008
Так почему вы до сих пор не в Барселоне ?

Я, сегодня, таки да. А вы завидуете?
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

работа написав:Товарищ в ФБ написал.

Корото о экономике (косвенно о недвижимости и перспективах).

Не секрет, що до нашої групи входить завод Temac в Чехії. Він знаходиться в Zverinek, район Kolin, 50 км від Праги. Кілька слів про Чехію. В 2017 рік, за даними МВФ, ВВП на душу населення, враховуючи паритет купівельної спроможності, склав 35512 доларів на людину. Це номер один показник, їз країн колишньго соцтабору. Чехія має багато привабливих місць для туризму: Прага, Карлові Вари, Маріанські Лазні, Подебради, гори Карконоші та ін. У них потужне сільське господарство. Але, основа економіки - промисловість. В радіусі 60 км від нашого підприємства, розміщені два автомобільних завода. Перший - Skoda в Млада Борислав (випускає понад 600 тисяч автомобілів в рік). Оборот всього концерну Skoda 16,5 млрд євро. (Крім Чехії, заводи в Словакії, Росії, Індії).
Другий - Toyota Peugeot Citroën, в Коліні (300 тисяч автомобілів в рік). 99% автомобілів, цього заводу, експортується за межі Чехії, 80% комплектуючих виробляється в Чехії, а оборот 2,5 млрд.євро.
Країна з населенням 10,5 млн, лише в регіоні Колін, випускає автомобілів більше, ніж вся автомобільна галузь країн колишньго радянського союзу разом узятих.
Ми почали шукати земельну ділянку, для переносу існуючого заводу і для будівництва нового цеху з виробництва теплозахисних екранів. На першому фото видно білборд, на якому відмічено, яку ділянку ти можеш отримати для будівництва фабрики (такі біл-борди в кожному районі Чехії!). Я помітив, що землю можеш отримати, навіть на полі, де росте пшиниця. Коротка розмова з працівником Kolin Industrial park:
- Петер, коли можна оформити цю землю?;
- Костя, завтра;
- Як завтра? Як можна взагалі переоформити сількогосподарські землі?;
- Костя, для Чехії головне будувати заводи, а пшеницю ми купимо у тих, хто її вирощує.

Кілька слів чому цех плануємо будувати в Чехії, а не в Україні:
1. Земля дешевши, як мінімум в 2 рази, оформлення - 1 місяць;
2. Підведення комунікацій за рахунок індустріальних парків. Парк будує трансформаторну підстанцію, очистні споруди!, підводить всі комунікації;
3. Електроенергія на 15% дешевша! ніж в Україні, хоча Трібо сплачує по 1 класу;
4. Кредитна ставка 1,5 %;
5. За 2017 рік виробили 1,45 млн.авто. Об’єм експорту автомобілів понад 25 млрд євро. Кожні 23 секунди в Чехії виробляється один автомобіль.
А в Україні....галузь померла. Я не знаю хто приймав рішення по автоЗАЗу, але за ним під лід пішли всі суміжники. Одна ситуація в Мелітополі чого вартує!
Подивимося на табло: номінальне ВВП Чехії 180 млрд.євро (населення 10,5 млн. чол), що в 2,2 рази більше ніж в Україні.
Звичайно, країна, яка виробляє легкові авто, вантажні авто, мотоцикли, трамваї, потяги, турбіни, навіть каучук ( в Україні не виробляється взагалі, хоча у нас 6 нафтопереробних заводи) - щиро запрошує всіх на свої екскурсії. Чудові готелі, колоритні ресторани, смачна їжа, гостинні люди, багата історія - від душі рекомендую!
Трибека, не надоело?
Faceless
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