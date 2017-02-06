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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1458145914601461

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:37

  барабашов написав:

Ярис в рассрАчку по 150 уе в месяц приобрели уже?
Хамону, дешевле чем у нас окорочка косюковские, натрамбовались?
Теперь за свежей коллекцией от Лакосты и Пол-Шарка по 10 у.е за пуховик.[/quote]

За Украину обидно, ну чем Каталонцы лучше нас? Дороги супер, во многих местах вдоль дорог рододендроны растут, АЗС все в цветах, дома конечно разные, но по Бажана в Борисполь ехал, по правой стороне если ехать из Киева новострои уже трущобы напоминают, а домам где-то по 10 - 15 лет, швы на мосту каждый год чинят. И люди в Каталонии как то добрее.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:47

  Долярчик написав:Шановні лендлорди!
... простецке питання(тут вже може говорили про це) - в одинаковому місці, з одинаковим ремонтом, з приблизно одинаковим метражем, однуха... - на скільки буде різниця у ціні ОРЕНДИ між новобудом і хрущиком?(ну, чи будинком 80-тих років) :?:
Дякую!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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