Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ярис в рассрАчку по 150 уе в месяц приобрели уже? Хамону, дешевле чем у нас окорочка косюковские, натрамбовались? Теперь за свежей коллекцией от Лакосты и Пол-Шарка по 10 у.е за пуховик.[/quote]
За Украину обидно, ну чем Каталонцы лучше нас? Дороги супер, во многих местах вдоль дорог рододендроны растут, АЗС все в цветах, дома конечно разные, но по Бажана в Борисполь ехал, по правой стороне если ехать из Киева новострои уже трущобы напоминают, а домам где-то по 10 - 15 лет, швы на мосту каждый год чинят. И люди в Каталонии как то добрее.
rusramzik написав:Так, а где рост Благосостояния? Если все проедают нажитое??
"Одна из главных проблем Украины - низкая конкурентоспособность ее граждан.
Мир становится глобальным, технологии становятся цифровыми и легко переносятся с одного места на другое. Рынки становятся ближе, границы прозрачней, стандарты универсальней, а люди - мобильней.
Спросите любого, кто ноет про низкую зарплату, кем он сможет работать в США, если он завтра там проснется? Насколько он конкурентноспособен?
Профессии умирают. Ты или креативный дорогой профессионал, которого нельзя заменить роботом или искусственным интеллектом или ты настолько дешёвый, что заменять тебя роботом слишком невыгодно.
Люди, привыкшие быть неконкурентыми, страдающие от того, что перешли в разряд ненужных людей, могут хоть до усрачки голосовать за зеленских или юлек, но это не изменит ничего. Продлит агонию на кредитах, которые лягут на плечи их же детей.
Наши партии соревнуются только в одном - кто больше залезет в карман нашим детям и внукам.
Единственный способ получить достойную жизнь - учиться и развиваться, уметь работать в команде и хотеть быть во всем первыми и делать самые крутые вещи в мире.
Это тяжёлый умственный труд. Учиться работая. Работать учась.
Все остальное - обман"
Филипп Духлий
зы: я когда то написал, шо для того чтобы жить лучше нужно лучше работать, а если лучше работать не получается - приходится работать больше, это вызвало шквал возмущения и непонимания, духлий говорит то же самое, просто более развернуто
Отличные лозунги, но слышать их от вас..? Человека, который не работает, а стрижет купоны с ранее нажитого?
remark написав:Обращай не обращай, но если по теме, то случилось то, что случилось, обвала больше нет и не будет, вывод сделал на собственных ошибках, читая тут умозаключения Франта, Захара и им подобным, упустил свою возможность ожидая глубочайшего кризиса, теперь могу только выразить респект Владу, Трибеке, да и Вам как стороннику дорожая.
Спасибо. Неужели кто-то серьезно воспринимал тут этих клоунов? Все было ясно еще в 15-ом году. Пике, вызванное российской агрессией, закончилось. Можно было вкладываться в 15, но тогда еще действовали шикарные ставки по депозитам в надежных (уже очевидно выживших) банках. Золотое время для инвестирования в котлован, по моему мнению, было в 16-ом, что я и сделал на 100% своих сбережений, оставив, конечно, резерв под кредит, который смог позволить себе крутить достаточно рискованно, выходя в гривну и зарабатывая на крусовых колебаниях и высоких процентах. Сейчас мы видим, что все стройки, заложенные в 16-ом нормальными застройщиками, достроились или достравиваются. Начатые позже 50/50. Сейчас время вкладываться в котлованы закончилось. Нужно охотиться на вторичке.
Frant написав:А-ха-ха! Що за кубічний кінь у сферичному вакуумі? Порівняйте "досягненння " України за останні 27 років з сусідніми країнами. Суцільна деградація по всім напрямкам, трансформація індустріальної території в примітивну аграрну з зарплатою рівня Єгипту чи Папуа Нова Гвінея.
Наразі спостерігаємо лише деградацію деяких представників професури
В Украине население за лохов держат. В Барселоне 150 евро в месяц на 48 месяцев и новая Тойота Ярис ваша, рубашки в Массимо дутти от 15 евро, демисезонная куртка 80 евро, все шито во Вьетнаме и Китае. Зайдите в Гулливер и сравните. И так во всем. При этом в Испании нет крупных залежей всяких руд от железной до урановой, нефти газа и всего остального, что есть в Украине. Воруют правители в разы меньше, недавно зятя короля на 5 лет посадили за коррупцию
Зачем за машину стоимость 372 кгрн платить 18 койро?
Хотя,,,, блондинка Не крашеная?
Entrada: 4.469,15€. TIN: 6,50%. TAE: 7,70%. 48 cuotas de 150€ y última cuota (valor futuro garantizado): 6.727,69€. Comisión de apertura financiada (2,75%): 307,47€. Precio Total a Plazos: 18.396,84
Оранжевый-хит сезона написав:не пил дней 10... от слова совсем... сегодня под шашлычок планирую... вчера работал до 2-х ночи... сегодня получил эквивалент одного метра квадратного в Оранж сити и планирую отдыхать...
Диссонанс. Нищеброд. Человек якобы живет в квартире, которую якобы купил за 200+ тыс долларов, и радуется халтурке в 500 баксов, ради которой вынужден сидеть до глубокой ночи? Разве это жизнь в свое удовольствие? Чем он ментально отличается от подсобника за 500 гривен? При этом якобы имея кучу недвижимости в аренду? Это уровень не зрелого мужа, а молодого студента-айтишника, выхватившего халтурку во фрилансе.
Первый Самая нищенская комплектация https://www.toyota.es/coches/yaris/buil ... ption=cash: Как бы наша почти цена в 370кгрн. И ни капельки ни по 150ойро(4700грн) с нулевым взносом за 48мес(итого типа 7200ойро тотал). Массимо Дутти по 15 эвро за последнюю коллекцию(у нас 50 минимум) тоже в той же блондинистой извилине? За распродажи слышал, видел, привозили, размер XXL не налез, 3Х и 4Х там нема.
zahar_ написав:Бизнес проект zahar_ - покупка в гостинок на лесном за 15 куе плюс 500 куе на косметику - и сдача за 5000 гривен показывает хорошую рентабельность.
Прошлой осенью я предлагал захару за фото правоустанавливающих этих гостинок с закрашенными данными 100 долларов. Захар слился и пару дней даже не появлялся на форуме. Так что не будем воспринимать всерьез влажные фантазии психически больных людей.