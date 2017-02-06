Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:не пил дней 10... от слова совсем... сегодня под шашлычок планирую... вчера работал до 2-х ночи... сегодня получил эквивалент одного метра квадратного в Оранж сити и планирую отдыхать...
Диссонанс. Нищеброд. Человек якобы живет в квартире, которую якобы купил за 200+ тыс долларов, и радуется халтурке в 500 баксов, ради которой вынужден сидеть до глубокой ночи? Разве это жизнь в свое удовольствие? Чем он ментально отличается от подсобника за 500 гривен? При этом якобы имея кучу недвижимости в аренду? Это уровень не зрелого мужа, а молодого студента-айтишника, выхватившего халтурку во фрилансе.
А что Вам ясно на текущий момент из того, что будет в 2019-2020 и далее? А то "задним числом все умные"
Меня трудно обвинить в "задним числом все умные". Все свои действия и по инвестированию в котлованы весной 16-ого, и по курсовым играм в следующие годы я выкладывал практически онлайн.
Влад, почему же при растущих з/п и экономике плохо инвестировать в котлован? Всё отыгрывает девал, аренда даёт 10% в валюте... А вот окно возможностей закрылось... Не понимаю, тем более Аркада открыла продажи в новом монолите и цена в котловане на двушку в 63 с копейками 1040000грн на 12 или 14 этаже, даже выбор из двух "зол" есть, очереди с ночи никто не занимался, либо всех отоварили. Кстати, в 2015 Вы же двушку брали какова цена была?
Вкладчик1234 написав:А что Вам ясно на текущий момент из того, что будет в 2019-2020 и далее?
Когда моя жена психует относительно чего-то, я ей говорю "эмоции это повод к действию, готова ты что-то предпринять относительно этого? Если нет, то расслабься". Я сейчас большой частью комфортно нахожусь в своей длинной позиции - недвижимости. Поэтому мне настолько наплевать, что будет в 19-20, что даже лень думать об этом.
Кстати, планировал это сделать позже, но попрошу сейчас. Поделитесь в личку контактами своих плиточников, мебельщиков по кухне и универсальных отделочников-гипсокартнщиков (или добросовестных подсобников). Вдруг кто-то будет свободен и я смогу обратиться.
Кстати, планировал это сделать позже, но попрошу сейчас. Поделитесь в личку контактами своих плиточников, мебельщиков по кухне и универсальных отделочников-гипсокартнщиков (или добросовестных подсобников). Вдруг кто-то будет свободен и я смогу обратиться.
сертификаты в ситуации с Эврикой означают только то что через три месяца у вас будет возможность что то делать в доме....