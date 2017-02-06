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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1460146114621463>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:35

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не пил дней 10... от слова совсем... сегодня под шашлычок планирую... вчера работал до 2-х ночи... сегодня получил эквивалент одного метра квадратного в Оранж сити и планирую отдыхать...

Диссонанс. Нищеброд.
Человек якобы живет в квартире, которую якобы купил за 200+ тыс долларов, и радуется халтурке в 500 баксов, ради которой вынужден сидеть до глубокой ночи? Разве это жизнь в свое удовольствие? Чем он ментально отличается от подсобника за 500 гривен? При этом якобы имея кучу недвижимости в аренду? Это уровень не зрелого мужа, а молодого студента-айтишника, выхватившего халтурку во фрилансе.

ок, нищеброд так нищеброд, я не против
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:37

  Vlad442 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Vlad442 написав:Все было ясно еще в 15-ом году

А что Вам ясно на текущий момент из того, что будет в 2019-2020 и далее?
А то "задним числом все умные"

Меня трудно обвинить в "задним числом все умные". Все свои действия и по инвестированию в котлованы весной 16-ого, и по курсовым играм в следующие годы я выкладывал практически онлайн.

ни один из ваших котлованов 16 года ещё не сдан....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:ни один из ваших котлованов 16 года ещё не сдан....

Почему? Первый пошел...
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:40

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:ни один из ваших котлованов 16 года ещё не сдан....

Почему? Первый пошел...

8 дом сдан.... но там у вас нет квартиры.... если чё то я вообще то за скорейшую сдачу Эврики
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:41

  Vlad442 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Vlad442 написав:Все было ясно еще в 15-ом году

А что Вам ясно на текущий момент из того, что будет в 2019-2020 и далее?
А то "задним числом все умные"

Меня трудно обвинить в "задним числом все умные". Все свои действия и по инвестированию в котлованы весной 16-ого, и по курсовым играм в следующие годы я выкладывал практически онлайн.

Влад, почему же при растущих з/п и экономике плохо инвестировать в котлован? Всё отыгрывает девал, аренда даёт 10% в валюте... А вот окно возможностей закрылось... Не понимаю, тем более Аркада открыла продажи в новом монолите и цена в котловане на двушку в 63 с копейками 1040000грн на 12 или 14 этаже, даже выбор из двух "зол" есть, очереди с ночи никто не занимался, либо всех отоварили. Кстати, в 2015 Вы же двушку брали какова цена была?
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вкладчик1234 написав:А что Вам ясно на текущий момент из того, что будет в 2019-2020 и далее?

Когда моя жена психует относительно чего-то, я ей говорю "эмоции это повод к действию, готова ты что-то предпринять относительно этого? Если нет, то расслабься".
Я сейчас большой частью комфортно нахожусь в своей длинной позиции - недвижимости. Поэтому мне настолько наплевать, что будет в 19-20, что даже лень думать об этом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:49

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:ни один из ваших котлованов 16 года ещё не сдан....

Почему? Первый пошел...

8 дом сдан.... но там у вас нет квартиры.... если чё то я вообще то за скорейшую сдачу Эврики

https://arkada.ua/ua/top/press/news/29731/34289/

Кстати, планировал это сделать позже, но попрошу сейчас.
Поделитесь в личку контактами своих плиточников, мебельщиков по кухне и универсальных отделочников-гипсокартнщиков (или добросовестных подсобников). Вдруг кто-то будет свободен и я смогу обратиться.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:52

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:Почему? Первый пошел...

8 дом сдан.... но там у вас нет квартиры.... если чё то я вообще то за скорейшую сдачу Эврики

https://arkada.ua/ua/top/press/news/29731/34289/

Кстати, планировал это сделать позже, но попрошу сейчас.
Поделитесь в личку контактами своих плиточников, мебельщиков по кухне и универсальных отделочников-гипсокартнщиков (или добросовестных подсобников). Вдруг кто-то будет свободен и я смогу обратиться.

сертификаты в ситуации с Эврикой означают только то что через три месяца у вас будет возможность что то делать в доме....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:сертификаты в ситуации с Эврикой означают только то что через три месяца у вас будет возможность что то делать в доме....

Со второго числа обещали начать обзванивать и в течении двух недель всем раздать ключи. Посмотрим.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:57

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:сертификаты в ситуации с Эврикой означают только то что через три месяца у вас будет возможность что то делать в доме....

Со второго числа обещали начать обзванивать и в течении двух недель всем раздать ключи. Посмотрим.

смотрите на сайте Голосеевской РДА когда адреса появятся... тогда можем и накатить по 50 за ваш успех
Оранжевый-хит сезона
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