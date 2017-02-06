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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 чер, 2018 00:00
Смотрю "Легенды Сити". Передача посвящена возможной катастрофе на дамбе Киевского водохранилища (не дай Бог). Ужос. Мы все умрем. Правда Оболонь, Троя, Подол, Русановка и Осокорки/Позняки - чуть раньше.
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airmax78
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Додано: Суб 30 чер, 2018 00:02
airmax78 написав:
Смотрю "Легенды Сити". Передача посвящена возможной катастрофе на дамбе Киевского водохранилища. Ужос. Мы все умрем. Правда Оболонь, Троя, Подол, Русановка и Осокорки/Позняки - чуть раньше.
этой страшилке уже лет 30
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 30 чер, 2018 00:10
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Смотрю "Легенды Сити". Передача посвящена возможной катастрофе на дамбе Киевского водохранилища. Ужос. Мы все умрем. Правда Оболонь, Троя, Подол, Русановка и Осокорки/Позняки - чуть раньше.
этой страшилке уже лет 30
8 метров * площадь Киевского моря - это серьезная страшилка.
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airmax78
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Додано: Суб 30 чер, 2018 00:16
innamax2008 написав: барабашов написав:
Ярис в рассрАчку по 150 уе в месяц приобрели уже?
Хамону, дешевле чем у нас окорочка косюковские, натрамбовались?
Теперь за свежей коллекцией от Лакосты и Пол-Шарка по 10 у.е за пуховик.
За Украину обидно, ну чем Каталонцы лучше нас? Дороги супер, во многих местах вдоль дорог рододендроны растут, АЗС все в цветах, дома конечно разные, но по Бажана в Борисполь ехал, по правой стороне если ехать из Киева новострои уже трущобы напоминают, а домам где-то по 10 - 15 лет, швы на мосту каждый год чинят. И люди в Каталонии как то добрее.[/quote]
А мне всегда было интересно люди , живущие в многоэтажных домах на въезде в Барселону со стороны Салоу такие же добрые ? И кто вообще там живет ?
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kash
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Додано: Суб 30 чер, 2018 00:19
airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
Смотрю "Легенды Сити". Передача посвящена возможной катастрофе на дамбе Киевского водохранилища. Ужос. Мы все умрем. Правда Оболонь, Троя, Подол, Русановка и Осокорки/Позняки - чуть раньше.
этой страшилке уже лет 30
8 метров * площадь Киевского моря - это серьезная страшилка.
ее начали разгонять сразу после чернобыля - мол радиоактивный ил, то се
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 30 чер, 2018 00:21
airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
Смотрю "Легенды Сити". Передача посвящена возможной катастрофе на дамбе Киевского водохранилища. Ужос. Мы все умрем. Правда Оболонь, Троя, Подол, Русановка и Осокорки/Позняки - чуть раньше.
этой страшилке уже лет 30
8 метров * площадь Киевского моря - это серьезная страшилка.
Эти 8 метров не перетекут в одно мгновение, и потенциальная площадь разлива в разы больше - итого угроза слишком преувеличена имхо. Разве что набережным и островам не повезет
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Faceless
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Додано: Суб 30 чер, 2018 00:30
kingkongovets написав: airmax78 написав:
8 метров * площадь Киевского моря - это серьезная страшилка.
ее начали разгонять сразу после чернобыля - мол радиоактивный ил, то се
Не, про ил уже не разгоняют: взяли пробы - цезий и стронций уже успели частично распасться + сверху уже толстый слой нового ила отложился.
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airmax78
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