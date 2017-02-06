Додано: Суб 30 чер, 2018 00:16

innamax2008 написав: барабашов написав:

Ярис в рассрАчку по 150 уе в месяц приобрели уже?

Хамону, дешевле чем у нас окорочка косюковские, натрамбовались?

Теперь за свежей коллекцией от Лакосты и Пол-Шарка по 10 у.е за пуховик. Ярис в рассрАчку по 150 уе в месяц приобрели уже?Хамону, дешевле чем у нас окорочка косюковские, натрамбовались?Теперь за свежей коллекцией от Лакосты и Пол-Шарка по 10 у.е за пуховик.

За Украину обидно, ну чем Каталонцы лучше нас? Дороги супер, во многих местах вдоль дорог рододендроны растут, АЗС все в цветах, дома конечно разные, но по Бажана в Борисполь ехал, по правой стороне если ехать из Киева новострои уже трущобы напоминают, а домам где-то по 10 - 15 лет, швы на мосту каждый год чинят. И люди в Каталонии как то добрее.[/quote]А мне всегда было интересно люди , живущие в многоэтажных домах на въезде в Барселону со стороны Салоу такие же добрые ? И кто вообще там живет ?