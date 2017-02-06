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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1461146214631464>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 00:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Смотрю "Легенды Сити". Передача посвящена возможной катастрофе на дамбе Киевского водохранилища (не дай Бог). Ужос. Мы все умрем. Правда Оболонь, Троя, Подол, Русановка и Осокорки/Позняки - чуть раньше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 00:02

  airmax78 написав:Смотрю "Легенды Сити". Передача посвящена возможной катастрофе на дамбе Киевского водохранилища. Ужос. Мы все умрем. Правда Оболонь, Троя, Подол, Русановка и Осокорки/Позняки - чуть раньше.


этой страшилке уже лет 30
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 00:10

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Смотрю "Легенды Сити". Передача посвящена возможной катастрофе на дамбе Киевского водохранилища. Ужос. Мы все умрем. Правда Оболонь, Троя, Подол, Русановка и Осокорки/Позняки - чуть раньше.


этой страшилке уже лет 30

8 метров * площадь Киевского моря - это серьезная страшилка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 00:16

  innamax2008 написав:
  барабашов написав:

Ярис в рассрАчку по 150 уе в месяц приобрели уже?
Хамону, дешевле чем у нас окорочка косюковские, натрамбовались?
Теперь за свежей коллекцией от Лакосты и Пол-Шарка по 10 у.е за пуховик.


За Украину обидно, ну чем Каталонцы лучше нас? Дороги супер, во многих местах вдоль дорог рододендроны растут, АЗС все в цветах, дома конечно разные, но по Бажана в Борисполь ехал, по правой стороне если ехать из Киева новострои уже трущобы напоминают, а домам где-то по 10 - 15 лет, швы на мосту каждый год чинят. И люди в Каталонии как то добрее.[/quote]
А мне всегда было интересно люди , живущие в многоэтажных домах на въезде в Барселону со стороны Салоу такие же добрые ? И кто вообще там живет ?
kash
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 00:19

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Смотрю "Легенды Сити". Передача посвящена возможной катастрофе на дамбе Киевского водохранилища. Ужос. Мы все умрем. Правда Оболонь, Троя, Подол, Русановка и Осокорки/Позняки - чуть раньше.


этой страшилке уже лет 30

8 метров * площадь Киевского моря - это серьезная страшилка.


ее начали разгонять сразу после чернобыля - мол радиоактивный ил, то се
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 00:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Смотрю "Легенды Сити". Передача посвящена возможной катастрофе на дамбе Киевского водохранилища. Ужос. Мы все умрем. Правда Оболонь, Троя, Подол, Русановка и Осокорки/Позняки - чуть раньше.


этой страшилке уже лет 30

8 метров * площадь Киевского моря - это серьезная страшилка.
Эти 8 метров не перетекут в одно мгновение, и потенциальная площадь разлива в разы больше - итого угроза слишком преувеличена имхо. Разве что набережным и островам не повезет
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 00:30

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:8 метров * площадь Киевского моря - это серьезная страшилка.


ее начали разгонять сразу после чернобыля - мол радиоактивный ил, то се

Не, про ил уже не разгоняют: взяли пробы - цезий и стронций уже успели частично распасться + сверху уже толстый слой нового ила отложился.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 07:45

  Vlad442 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Vlad442 написав:Все было ясно еще в 15-ом году

А что Вам ясно на текущий момент из того, что будет в 2019-2020 и далее?
А то "задним числом все умные"

Меня трудно обвинить в "задним числом все умные". Все свои действия и по инвестированию в котлованы весной 16-ого, и по курсовым играм в следующие годы я выкладывал практически онлайн.
ключове слово "практически"))) тобто обліківка влад442-ікарус туфтогонила, маніпулювала і перекручувала дані, як душа бажала!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 07:49

Фейслесарям: http://uainfo.org/blognews/1530268329-u ... yudey.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 08:10

хозяйственный суд Киева обязал застройщиков снести многоквартирный дом ЖК «Перспектива» в Деснянском районе Киева как объект самовольного строительства.

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... erspektiva
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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