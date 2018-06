Додано: Суб 30 чер, 2018 00:02

airmax78 написав: Смотрю "Легенды Сити". Передача посвящена возможной катастрофе на дамбе Киевского водохранилища. Ужос. Мы все умрем. Правда Оболонь, Троя, Подол, Русановка и Осокорки/Позняки - чуть раньше. Смотрю "Легенды Сити". Передача посвящена возможной катастрофе на дамбе Киевского водохранилища. Ужос. Мы все умрем. Правда Оболонь, Троя, Подол, Русановка и Осокорки/Позняки - чуть раньше.



этой страшилке уже лет 30 этой страшилке уже лет 30

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.